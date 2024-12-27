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Posted 27 декабря, 09:55

Published 27 декабря, 09:55

Modified 28 декабря, 10:38

Updated 28 декабря, 10:38

Стали известны новые шокирующие подробности о зарплатах в ОмГУ

«Запах корвалола в кабинетах»: сотрудников ОмГУ оставили без денег перед праздниками

27 декабря 2024, 09:55

Стали известны новые шокирующие подробности о зарплатах в ОмГУ

По словам сотрудников вуза, преподавателям вдруг решили не выплачивать половину зарплаты.

После публикации Города55 о том, что в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского сотрудникам задерживают выплаты отпускных, в редакцию обратились другие работники университета. Омичка, пожелавшая остаться анонимной, сообщила о новом «сюрпризе»: вуз не доплатил людям зарплату в декабре.

«Приказом ректора (естественно в устной форме) преподавателям не выплатили то, что они честно заработали (то, что начислялось через стимулирующие надбавки). В бухгалтерии ответили, что было такое распоряжение ректора, год закрыт и ничего в январе не будет. Людей под Новый год лишили больше 50% зарплаты!» — рассказала омичка.

Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил Городу55 информацию о том, что преподавателям урезали зарплату прямо перед праздниками. По его словам, людей заранее даже не оповестили о том, что стимулирующие надбавки выплачивать не будут. Из-за этого у них даже не было возможности скорректировать траты и планы.

«Все в шоке, запах корвалола по всем кабинетам. Преподаватели, которые столько лет работают, впервые оказались в ситуации, когда только голые оклады выдали. Даже если финансовые сложности — вуз всегда старался что-то выискать, что-то сэкономить, чтобы людей порадовать, а здесь какое-то наплевательское отношение. Но больше людей печалит то, что по закону ректор имеет право не выплачивать стимулирующие», — рассказал омич.

Город55 направил официальный запрос в ОмГУ. Отметим, что предоставить оперативный ответ нам отказались.

Напомним, в этом году ОмГУ имени Достоевского попадал не только в местные, но и федеральные новости. Студент истфака, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, не сдав экзамен, подкараулил преподавателя и распылил ему в лицо перцовый баллончик.

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#Ольга Скворцова#Общество#Омск
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