«Запах корвалола в кабинетах»: сотрудников ОмГУ оставили без денег перед праздниками

Posted 27 декабря, 09:55
Published 27 декабря, 09:55
Modified 28 декабря, 10:38
Updated 28 декабря, 10:38
После публикации Города55 о том, что в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского сотрудникам задерживают выплаты отпускных, в редакцию обратились другие работники университета. Омичка, пожелавшая остаться анонимной, сообщила о новом «сюрпризе»: вуз не доплатил людям зарплату в декабре.
«Приказом ректора (естественно в устной форме) преподавателям не выплатили то, что они честно заработали (то, что начислялось через стимулирующие надбавки). В бухгалтерии ответили, что было такое распоряжение ректора, год закрыт и ничего в январе не будет. Людей под Новый год лишили больше 50% зарплаты!» — рассказала омичка.
Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил Городу55 информацию о том, что преподавателям урезали зарплату прямо перед праздниками. По его словам, людей заранее даже не оповестили о том, что стимулирующие надбавки выплачивать не будут. Из-за этого у них даже не было возможности скорректировать траты и планы.
«Все в шоке, запах корвалола по всем кабинетам. Преподаватели, которые столько лет работают, впервые оказались в ситуации, когда только голые оклады выдали. Даже если финансовые сложности — вуз всегда старался что-то выискать, что-то сэкономить, чтобы людей порадовать, а здесь какое-то наплевательское отношение. Но больше людей печалит то, что по закону ректор имеет право не выплачивать стимулирующие», — рассказал омич.
Город55 направил официальный запрос в ОмГУ. Отметим, что предоставить оперативный ответ нам отказались.
Напомним, в этом году ОмГУ имени Достоевского попадал не только в местные, но и федеральные новости. Студент истфака, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, не сдав экзамен, подкараулил преподавателя и распылил ему в лицо перцовый баллончик.