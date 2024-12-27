«Запах корвалола в кабинетах»: сотрудников ОмГУ оставили без денег перед праздниками

Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил Городу55 информацию о том, что преподавателям урезали зарплату прямо перед праздниками. По его словам, людей заранее даже не оповестили о том, что стимулирующие надбавки выплачивать не будут. Из-за этого у них даже не было возможности скорректировать траты и планы.