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Posted 27 декабря, 03:03

Published 27 декабря, 03:03

Modified 27 декабря, 03:16

Updated 27 декабря, 03:16

16 тонн яблок из Омска отправили обратно в Казахстан из-за спорных документов

Яблоки-нелегалы: в Омской области обнаружили крупную партию нелегальной продукции

27 декабря 2024, 03:03
Фото: 1MI.

16 тонн яблок из Омска отправили обратно в Казахстан из-за спорных документов

С начала года в Омской области пресекли 65 случаев незаконного ввоза продукции.

25 декабря 2024 года на пункте пропуска «Черлакский» сотрудники Россельхознадзора и Омской таможни задержали грузовик с партией свежих яблок весом более 16 тонн, который ехал из Казахстана.

При проверке документов выяснилось, что фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность груза, оказался недействительным, а адрес получателя был указан неправильно.

В результате перевозчика привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение правил ввоза продукции. Партия яблок отправилась обратно в Казахстан под контролем специалистов.

Россельхознадзор сообщает, что с начала года это уже 65 попытка незаконного ввоза продукции на территорию региона. Всего за этот период было возвращено свыше 842 тонн товаров, почти 345 тысяч штук продукции и более 15 кубометров различных материалов. Все эти грузы были задержаны из-за несоблюдения фитосанитарных норм.

Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске обнаружили 6 500 литров нелегального пива.

В Омске перед Новым годом изъяли 6 500 литров нелегального пива
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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Казахстан#Транспортировка#Административная ответственность#Нелегальный ввоз#Яблоки#Продукция
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