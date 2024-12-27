Яблоки-нелегалы: в Омской области обнаружили крупную партию нелегальной продукции

Posted 27 декабря, 03:03
Published 27 декабря, 03:03
Modified 27 декабря, 03:16
Updated 27 декабря, 03:16
25 декабря 2024 года на пункте пропуска «Черлакский» сотрудники Россельхознадзора и Омской таможни задержали грузовик с партией свежих яблок весом более 16 тонн, который ехал из Казахстана.
При проверке документов выяснилось, что фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность груза, оказался недействительным, а адрес получателя был указан неправильно.
В результате перевозчика привлекли к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение правил ввоза продукции. Партия яблок отправилась обратно в Казахстан под контролем специалистов.
Россельхознадзор сообщает, что с начала года это уже 65 попытка незаконного ввоза продукции на территорию региона. Всего за этот период было возвращено свыше 842 тонн товаров, почти 345 тысяч штук продукции и более 15 кубометров различных материалов. Все эти грузы были задержаны из-за несоблюдения фитосанитарных норм.
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске обнаружили 6 500 литров нелегального пива.