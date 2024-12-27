Яблоки-нелегалы: в Омской области обнаружили крупную партию нелегальной продукции

Россельхознадзор сообщает, что с начала года это уже 65 попытка незаконного ввоза продукции на территорию региона. Всего за этот период было возвращено свыше 842 тонн товаров, почти 345 тысяч штук продукции и более 15 кубометров различных материалов. Все эти грузы были задержаны из-за несоблюдения фитосанитарных норм.