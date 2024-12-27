Высокопоставленного сотрудника омского аэропорта будут судить за взятки

Фигурант дела был задержан сотрудниками УФСБ с поличным, когда принял в качестве взятки 300 тысяч рублей. Он частично признал свою вину. Суд по ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой, наложил арест на принадлежащие ему дом, квартиру и земельные участки (их общая стоимость составляет примерно 9,3 млн рублей). Теперь дело будет рассматриваться в Советском районном суде. Согласно частям 5 — 6 статьи 290 Уголовного кодекса, о «получении взятки в особо крупном размере», подсудимому грозит от 8 до 15 лет заключения.