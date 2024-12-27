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Posted 27 декабря, 08:59

Published 27 декабря, 08:59

Modified 27 декабря, 09:01

Updated 27 декабря, 09:01

Высокопоставленного сотрудника омского аэропорта отдали под суд за взятки

Высокопоставленного сотрудника омского аэропорта будут судить за взятки

27 декабря 2024, 08:59
Фото: 1MI.

Высокопоставленного сотрудника омского аэропорта отдали под суд за взятки

Обвиняемого задержали с поличным во время получения 300 тысяч рублей.

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника омского аэропорта. Обвиняемый руководил службой строительства и эксплуатации и, по данным следствия, использовал свою должность, чтобы брать взятки. В частности, он получил от предпринимателя, установившего в аэропорту роторную дверь, 800 тысяч рублей за то, что принял некачественно выполненные работы.

«Кроме того, — рассказали в пресс-службе прокуратуры, — обвиняемый потребовал от юридического лица передать ему 2,3 млн рублей за общее покровительство при заключении контрактов и приемке работ по уборке территории ОАО „Омский аэропорт“».

Фигурант дела был задержан сотрудниками УФСБ с поличным, когда принял в качестве взятки 300 тысяч рублей. Он частично признал свою вину. Суд по ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой, наложил арест на принадлежащие ему дом, квартиру и земельные участки (их общая стоимость составляет примерно 9,3 млн рублей). Теперь дело будет рассматриваться в Советском районном суде. Согласно частям 5 — 6 статьи 290 Уголовного кодекса, о «получении взятки в особо крупном размере», подсудимому грозит от 8 до 15 лет заключения.

Задержали с поличным. В Омске будут судить сотрудника аэропорта за крупные взятки
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#Николай Эйхвальд#Общество#Прокуратура#Аэропорт
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