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Posted 27 декабря, 09:08

Published 27 декабря, 09:08

Modified 27 декабря, 09:08

Updated 27 декабря, 09:08

Изначально на участке планировалось построить гараж

Вблизи омской «Меги» за 26 млн продают котлован со сваями под строительство дома

27 декабря 2024, 09:08
Фото: 1MI. Изначально на участке планировалось построить гараж
Участок на пересечении улиц Ватутина и Конева выставили на аукцион. Земля находится в аренде у городской администрации.

В Омске выставили на продажу долгострой на пересечении улиц Конева и Ватутина. Сейчас объект представляет из себя котлован со вбитыми сваями. В 2006 году там рассчитывали возвести гараж. Начальная цена аукциона составляет 26,4 млн рублей. Площадь участка превышает 0,5 гектара.

«Подходит под строительство коммерческой недвижимости — торгового центра, магазина, автосалона, жилого многоквартирного дома. Выполнено ограждение забором. Земельный участок, находится в аренде у администрации города Омска с правом последующего выкупа в собственность», — сообщил организатор торгов.
На участке вырыт котлован и забиты сваи

Весной нынешнего года объект пытались продать за 48 млн рублей. Отметим, что в 2022 году долгострой за 2,5 млн приобрел предприниматель Алексей Манник. По данным Rusprofile, бизнесмен владеет в Омске компанией «Масломаркет», которая занимается продажей автозапчастей.

Земля в аренде. В Омске долгострой на Конева вырос в цене до 48 млн рублей
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#Евгений Игишев#Бизнес#Недвижимость#Омск#Аукцион#Долгострой#Торги
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