Вблизи омской «Меги» за 26 млн продают котлован со сваями под строительство дома

Posted 27 декабря, 09:08
Published 27 декабря, 09:08
Modified 27 декабря, 09:08
Updated 27 декабря, 09:08
В Омске выставили на продажу долгострой на пересечении улиц Конева и Ватутина. Сейчас объект представляет из себя котлован со вбитыми сваями. В 2006 году там рассчитывали возвести гараж. Начальная цена аукциона составляет 26,4 млн рублей. Площадь участка превышает 0,5 гектара.
«Подходит под строительство коммерческой недвижимости — торгового центра, магазина, автосалона, жилого многоквартирного дома. Выполнено ограждение забором. Земельный участок, находится в аренде у администрации города Омска с правом последующего выкупа в собственность», — сообщил организатор торгов.
Весной нынешнего года объект пытались продать за 48 млн рублей. Отметим, что в 2022 году долгострой за 2,5 млн приобрел предприниматель Алексей Манник. По данным Rusprofile, бизнесмен владеет в Омске компанией «Масломаркет», которая занимается продажей автозапчастей.