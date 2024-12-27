Вблизи омской «Меги» за 26 млн продают котлован со сваями под строительство дома

В Омске выставили на продажу долгострой на пересечении улиц Конева и Ватутина. Сейчас объект представляет из себя котлован со вбитыми сваями. В 2006 году там рассчитывали возвести гараж. Начальная цена аукциона составляет 26,4 млн рублей. Площадь участка превышает 0,5 гектара.