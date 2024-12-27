В Омске вынесли приговор экс-замначальника ЛИУ № 2

Posted 27 декабря, 06:55
Published 27 декабря, 06:55
Modified 27 декабря, 07:40
Updated 27 декабря, 07:40
В Омске вынесен приговор бывшему заместителю начальника ФКУ «Лечебно-исправительного учреждение № 2». Александра Твардовского признали виновным в вымогательстве взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.
Суд приговорил Твардовского к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 3 миллиона рублей. Также ему запретили занимать должности в уголовно-исполнительной системе на 6 лет. Кроме того, конфискована сумма, эквивалентная взяткам, полученным им в виде денежных средств и товаров.
Напомним, с 2019 по 2021 годы Твардовский через осужденных вымогал деньги у родственников заключенных за создание комфортных условий для их содержания и покровительство. Также угрожал дисциплинарными мерами. В общей сложности он получил около 1,5 миллиона рублей.