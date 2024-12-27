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Posted 27 декабря, 06:55

Published 27 декабря, 06:55

Modified 27 декабря, 07:40

Updated 27 декабря, 07:40

В Омске вынесли приговор экс-замначальника ЛИУ № 2

В Омске вынесли приговор экс-замначальника ЛИУ № 2

27 декабря 2024, 06:55
Фото: УФСБ России по Омской области.
Александра Твардовского обвинили в вымогательстве и превышении должностных полномочий

В Омске вынесен приговор бывшему заместителю начальника ФКУ «Лечебно-исправительного учреждение № 2». Александра Твардовского признали виновным в вымогательстве взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

Видео: Прокуратура Омской области.

Суд приговорил Твардовского к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 3 миллиона рублей. Также ему запретили занимать должности в уголовно-исполнительной системе на 6 лет. Кроме того, конфискована сумма, эквивалентная взяткам, полученным им в виде денежных средств и товаров.

Напомним, с 2019 по 2021 годы Твардовский через осужденных вымогал деньги у родственников заключенных за создание комфортных условий для их содержания и покровительство. Также угрожал дисциплинарными мерами. В общей сложности он получил около 1,5 миллиона рублей.

13 лет строгого режима: экс-замначальника омской колонии обвинили во взятках
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#Диана Рязанцева#Видео#Омск#Приговор#Штраф#Вымогательство#Колония строгого режима
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