В Омске вынесли приговор экс-замначальника ЛИУ № 2

Суд приговорил Твардовского к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 3 миллиона рублей. Также ему запретили занимать должности в уголовно-исполнительной системе на 6 лет. Кроме того, конфискована сумма, эквивалентная взяткам, полученным им в виде денежных средств и товаров.