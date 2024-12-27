В Омске откроется новая сеть кофеен

Posted 27 декабря, 03:00
Published 27 декабря, 03:00
Modified 27 декабря, 03:00
Updated 27 декабря, 03:00
В Омске появится сеть кофеен, которая принадлежит компании Dodo Brands. Информация об этом появилась в их группе в соцсети «ВКонтакте».
«Договор подписан, строительство первой кофейни уже идет, а для остальных мы ищем помещения», — говорится в сообщении.
Совладелец ресторана Антон Самойлов подтвердил Городу55 эту информацию. Также он рассказал изданию, что всего в Омске запланировано открытие 30 таких кофеен. Первая из них появится в районе СКК им. Блинова — в сквере на пересечении улицы Декабристов и бульвара Мартынова.
«На сегодняшний день одна кофейня уже спроектирована, и строители зашли на площадку. Еще согласовано три локации, и идет процесс заключения договоров», — подчеркнул Самойлов.
Он добавил, что первая точка откроется через два с половиной месяца.
Ранее Городу55 также стало известно, что основатель популярной сети пекарен и кондитерских «Пряно-Румяно» Вячеслав Лыков анонсировал запуск первой точки международной сети кофеен Surf Coffee в Омске. Дебютная кофейня расположится по адресу: Красный Путь 79.
В интервью на платформе Rutube он рассказал, что около года назад принял решение расширить свой бизнес, добавив к нему кофейное направление. Первоначально, во время пандемии, его запрос на покупку франшизы отклонили, но спустя время удалось достичь договоренности.
Напомним, что ранее рестораны Омска отметили на премии Russian Wine Awards, которая оценивает лучшие винные карты в России. В этом году в конкурсе участвовало около 400 заведений, и четыре омских ресторана получили награды.