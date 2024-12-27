В Омске одобрили строительство школы на Волгоградской

Департамент архитектуры администрации города Омска выдал разрешение на строительство школы на улице Волгоградская в Кировском округе. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. По его словам, здание будет состоять из 2 корпусов переменной этажности (от 1 до 5), сообщающихся между собой. Общая площадь составит 25,5 тысяч квадратных метров.