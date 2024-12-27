В Омске одобрили строительство школы на Волгоградской

Posted 27 декабря, 08:01
Published 27 декабря, 08:01
Modified 27 декабря, 08:03
Updated 27 декабря, 08:03
Департамент архитектуры администрации города Омска выдал разрешение на строительство школы на улице Волгоградская в Кировском округе. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале. По его словам, здание будет состоять из 2 корпусов переменной этажности (от 1 до 5), сообщающихся между собой. Общая площадь составит 25,5 тысяч квадратных метров.
«Проектом предусмотрены актовый зал на 650 мест, библиотечно-информационный центр, кабинеты биологии и физики с лаборантскими, кабинет химии и помещения для эстетического воспитания, в том числе кинофотолаборатория и кабинет музыки», — пишет глава города.
Кроме того, в школе будут многофункциональный спортивный зал, зал для лечебной физкультуры, 2 бассейна, кабинет кулинарии и домоводства, мастерская обработки тканей.
Напомним: школа на Волгоградской должна стать частью большого нового микрорайона «Зеленая река». Ее построит так же, как жилые дома вокруг, компания «Эталон-Омск». По условиям специального соглашения школа будет передана муниципалитету. Для того, чтобы ее построить, «Эталон-Омск» срубил 167 берез.