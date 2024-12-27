В 2025 году Омск и город в Новосибирской области свяжет ежедневная электричка

Posted 27 декабря, 10:52
Published 27 декабря, 10:52
Modified 27 декабря, 10:54
Updated 27 декабря, 10:54
В следующем году у омичей, которым нужно добраться в Новосибирскую область, появится возможность ездить ежедневно с комфортом на электричке. В РЖД сообщили, что поезд с 1 января 2025-го будет курсировать каждый день. Раньше такое «правило» распространялось только на лето, а зимой электричку сокращали до трех раз в неделю.
Из Омска до станции Татарская поезд будет отправляться в 13.51, а прибывать в место назначения в 17.55. В обратном направлении из Татарска транспорт отправится в 20.00, а доберется до Омска в 21.48.
В пресс-службе РЖД, изменения в графике движения объяснили ростом спроса на поездки, по сравнению с прошлым годом он вырос на 9%. За год по маршруту проехали свыше 800 тысяч пассажиров.
Ранее Город55, напомним, рассказывал, что с 1 февраля следующего года вырастет стоимость поездок на поезде. Это коснется всех поездок длиннее 6 км.