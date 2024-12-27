В 2025 году Омск и город в Новосибирской области свяжет ежедневная электричка

В следующем году у омичей, которым нужно добраться в Новосибирскую область, появится возможность ездить ежедневно с комфортом на электричке. В РЖД сообщили, что поезд с 1 января 2025-го будет курсировать каждый день. Раньше такое «правило» распространялось только на лето, а зимой электричку сокращали до трех раз в неделю.