Цены в Омске снова в «плюсе»: инфляция достигла 9,4% в ноябре 2024 года

Posted 27 декабря, 06:17
Published 27 декабря, 06:17
Modified 27 декабря, 06:27
Updated 27 декабря, 06:27
Пресс-служба омского отделения Банка России сообщает, что в регионе годовая инфляция в ноябре 2024 года составила 9,4%. Это выше, чем в России в целом и в Сибирском федеральном округе. Основные факторы роста — повышение затрат производителей и поставщиков товаров, а также сокращение предложения ряда продуктов.
Подорожание продуктов
Одной из причин роста инфляции стал рост цен на продукты. Например, сокращение поставок овощей и фруктов, а также увеличение цен на грузоперевозки повлияли на подорожание помидоров и бананов. В прошлом месяце они стоили дешевле, чем год назад. Также ускорился рост цен на лук и капусту.
Рост цен на молочную продукцию
Проблемы с нехваткой кадров и повышение затрат на труд увеличили стоимость молочных продуктов. Производители молока, творога, сметаны, сливочного масла и сыра столкнулись с ростом цен на упаковку и сырье.
Цены на рыбу и морепродукты
Влияние оказали и проблемы в рыбной отрасли. Снижение вылова и переработки рыбы, а также увеличение транспортных расходов, вызвали рост цен на мороженую рыбу и икру.
Увеличение цен на технику и сотовую связь
Цены на бытовую технику, такие как холодильники и плитки, продолжили расти. Влияние оказали повышение затрат на зарплаты, а также на импортные комплектующие из-за ослабления рубля. В то же время рост цен на смартфоны и наушники замедлился по сравнению с предыдущими месяцами.
Тарифы на природный газ и ЖКХ
С 1 ноября 2024 года тарифы на природный газ были увеличены, что также способствовало росту цен на жилищно-коммунальные услуги.
Прогнозы на будущее
Снижение стоимости рубля по-прежнему оказывает влияние на инфляцию, однако ожидается, что с введением строгих денежно-кредитных мер инфляция вернется к уровню 4% к 2026 году. Об этом собщает управляющий Омским отделением Банка России Владимир Антипов.
Напомним, что в октябре годовая инфляция составила 8,9%,