Цены в Омске снова в «плюсе»: инфляция достигла 9,4% в ноябре 2024 года

Одной из причин роста инфляции стал рост цен на продукты. Например, сокращение поставок овощей и фруктов, а также увеличение цен на грузоперевозки повлияли на подорожание помидоров и бананов. В прошлом месяце они стоили дешевле, чем год назад. Также ускорился рост цен на лук и капусту.