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Posted 27 декабря, 06:17

Published 27 декабря, 06:17

Modified 27 декабря, 06:27

Updated 27 декабря, 06:27

В Омской области в ноябре годовая инфляция составила 9,4%

Цены в Омске снова в «плюсе»: инфляция достигла 9,4% в ноябре 2024 года

27 декабря 2024, 06:17
Фото: 1MI.

В Омской области в ноябре годовая инфляция составила 9,4%

В первую очередь, подорожание затронуло овощи, фрукты, молочные продукты и технику, а также услуги связи и жилищно-коммунальные услуги.

Пресс-служба омского отделения Банка России сообщает, что в регионе годовая инфляция в ноябре 2024 года составила 9,4%. Это выше, чем в России в целом и в Сибирском федеральном округе. Основные факторы роста — повышение затрат производителей и поставщиков товаров, а также сокращение предложения ряда продуктов.

Инфляция в сравнении с другими регионами
Инфляция в сравнении с другими регионами. Фото: Росстат

Подорожание продуктов

Одной из причин роста инфляции стал рост цен на продукты. Например, сокращение поставок овощей и фруктов, а также увеличение цен на грузоперевозки повлияли на подорожание помидоров и бананов. В прошлом месяце они стоили дешевле, чем год назад. Также ускорился рост цен на лук и капусту.

Рост цен на молочную продукцию

Проблемы с нехваткой кадров и повышение затрат на труд увеличили стоимость молочных продуктов. Производители молока, творога, сметаны, сливочного масла и сыра столкнулись с ростом цен на упаковку и сырье.

Цены на рыбу и морепродукты

Влияние оказали и проблемы в рыбной отрасли. Снижение вылова и переработки рыбы, а также увеличение транспортных расходов, вызвали рост цен на мороженую рыбу и икру.

Увеличение цен на технику и сотовую связь

Цены на бытовую технику, такие как холодильники и плитки, продолжили расти. Влияние оказали повышение затрат на зарплаты, а также на импортные комплектующие из-за ослабления рубля. В то же время рост цен на смартфоны и наушники замедлился по сравнению с предыдущими месяцами.

Тарифы на природный газ и ЖКХ

С 1 ноября 2024 года тарифы на природный газ были увеличены, что также способствовало росту цен на жилищно-коммунальные услуги.

Прогнозы на будущее

Снижение стоимости рубля по-прежнему оказывает влияние на инфляцию, однако ожидается, что с введением строгих денежно-кредитных мер инфляция вернется к уровню 4% к 2026 году. Об этом собщает управляющий Омским отделением Банка России Владимир Антипов.

Напомним, что в октябре годовая инфляция составила 8,9%,

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