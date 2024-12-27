Стало известно, куда перешел голкипер омского «Авангарда» Хомченко

Хомченко в сезоне-2024/2025 провел за «ястребов» 28 матчей. Процент отраженных бросков составляет 91,4%. В среднем голкипер пропускал 2,37 шайбы за игру. Ранее Павел Хомченко также выступал за «Адмирал», «Спартак», «Химик», «Торос» и другие клубы.