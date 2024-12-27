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Posted 27 декабря, 09:02

Published 27 декабря, 09:02

Modified 27 декабря, 09:04

Updated 27 декабря, 09:04

В ненешнем сезоне Хомченко провел за «ястребов» 28 матчей

Стало известно, куда перешел голкипер омского «Авангарда» Хомченко

27 декабря 2024, 09:02
Фото: ХК Авангард. В ненешнем сезоне Хомченко провел за «ястребов» 28 матчей
Вратарь заключил контракт до конца сезона с московскими «армейцами».

Экс-голкипер омского «Авангарда» Павел Хомченко подписал контракт до конца нынешнего сезона с московским ЦСКА. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в социальных сетях столичного хоккейного клуба.

Хомченко в сезоне-2024/2025 провел за «ястребов» 28 матчей. Процент отраженных бросков составляет 91,4%. В среднем голкипер пропускал 2,37 шайбы за игру. Ранее Павел Хомченко также выступал за «Адмирал», «Спартак», «Химик», «Торос» и другие клубы.

О том, что «Авангард» расторг контракт с Хомченко, стало известно накануне, 26 декабря.

Омский «Авангард» неожиданно расторг контракт с ведущим вратарем Павлом Хомченко
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Вратарь#Авангард хоккей#ЦСКА#Павел Хомченко
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