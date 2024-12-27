Стало известно, куда перешел голкипер омского «Авангарда» Хомченко

Posted 27 декабря, 09:02
Published 27 декабря, 09:02
Modified 27 декабря, 09:04
Updated 27 декабря, 09:04
Экс-голкипер омского «Авангарда» Павел Хомченко подписал контракт до конца нынешнего сезона с московским ЦСКА. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в социальных сетях столичного хоккейного клуба.
Хомченко в сезоне-2024/2025 провел за «ястребов» 28 матчей. Процент отраженных бросков составляет 91,4%. В среднем голкипер пропускал 2,37 шайбы за игру. Ранее Павел Хомченко также выступал за «Адмирал», «Спартак», «Химик», «Торос» и другие клубы.
О том, что «Авангард» расторг контракт с Хомченко, стало известно накануне, 26 декабря.