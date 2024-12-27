gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 05:40

Published 27 декабря, 05:40

Modified 27 декабря, 05:42

Updated 27 декабря, 05:42

Стало известно, как будут работать медучереждения Омской области в праздники

Стало известно, как будут работать медучереждения Омской области в праздники

27 декабря 2024, 05:40
Фото: 1MI.
В Омской области медики продолжат свою работу даже в период долгих каникул.

Министр здравоохранения Омской области сообщали, что медицинские учреждения региона будут функционировать без перерывов в праздничные дни.

Так, в период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года поликлиники будут работать по особому графику.

  • Прием вызовов для выезда терапевтов и педиатров на дом — с 9:00 до 14:00;
  • Выездные врачи — с 9:00 до 15:30;
  • Дежурные врачи в медицинских учреждениях — с 9:00 до 14:00.

Важно отметить, что скорая помощь и травмпункты продолжат работать в обычном режиме, обеспечивая экстренную медицинскую помощь круглосуточно.

Ранее мы писали о том, как будет работать Почта России в новогодние праздники.

Почта России в новогодние праздники изменит график работы
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Праздники#Омская область#Скорая помощь#График работы#Медицинские учреждения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика