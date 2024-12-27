Стало известно, как будут работать медучереждения Омской области в праздники

Posted 27 декабря, 05:40
Published 27 декабря, 05:40
Modified 27 декабря, 05:42
Updated 27 декабря, 05:42
Министр здравоохранения Омской области сообщали, что медицинские учреждения региона будут функционировать без перерывов в праздничные дни.
Так, в период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года поликлиники будут работать по особому графику.
Важно отметить, что скорая помощь и травмпункты продолжат работать в обычном режиме, обеспечивая экстренную медицинскую помощь круглосуточно.
Ранее мы писали о том, как будет работать Почта России в новогодние праздники.