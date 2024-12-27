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Posted 27 декабря, 08:42

Published 27 декабря, 08:42

Modified 27 декабря, 08:44

Updated 27 декабря, 08:44

Ушел из жизни бывший игрок омского «Иртыша» Сергей Топоров

Скончался бывший нападающий омского «Иртыша» Сергей Топоров

27 декабря 2024, 08:42

Ушел из жизни бывший игрок омского «Иртыша» Сергей Топоров

Футболисту было 53 года.

Вчера, 26 декабря, скончался Сергей Топоров — бывший игрок омского футбольного клуба «Иртыш». Об этом сообщили в официальном паблике «Иртыша» на сайте «ВКонтакте».

Сергей Топоров родился в городе Прокопьевск в Кемеровской области, долго играл за «Зарю» из Ленинска-Кузнецкого, а в 1997 году перешел в омский «Иртыш».

«Всего в первенствах России провел 413 матчей, забил 139 мячей, — уточнили в футбольном клубе. — В Кубке России провел 17 матчей, забил 2 мяча».

Сергею Топорову было 53 года. Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Юрьевича.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#ФК "Иртыш"#Некролог#Сергей Топоров
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