Скончался бывший нападающий омского «Иртыша» Сергей Топоров

Posted 27 декабря, 08:42
Published 27 декабря, 08:42
Modified 27 декабря, 08:44
Updated 27 декабря, 08:44
Вчера, 26 декабря, скончался Сергей Топоров — бывший игрок омского футбольного клуба «Иртыш». Об этом сообщили в официальном паблике «Иртыша» на сайте «ВКонтакте».
Сергей Топоров родился в городе Прокопьевск в Кемеровской области, долго играл за «Зарю» из Ленинска-Кузнецкого, а в 1997 году перешел в омский «Иртыш».
«Всего в первенствах России провел 413 матчей, забил 139 мячей, — уточнили в футбольном клубе. — В Кубке России провел 17 матчей, забил 2 мяча».
Сергею Топорову было 53 года. Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Юрьевича.