«Сколько ты зарабатываешь?»: как изменилась зарплата омичей за 2024 год

Posted 27 декабря, 05:11
Published 27 декабря, 05:11
Modified 27 декабря, 06:12
Updated 27 декабря, 06:12
Согласно данным «Омскстата», общий рост средней заработной платы в регионе положительный: в октябре 2024 года она составила 65 133 рублей. В сравнении с сентябрем она выросла на 1,7% или на 1 312 рублей. Средний доход за январь–октябрь 2024 года составил 62 074 рублей.
Лидерами по зарплатам остаются работники нефтепереработки с доходом 164 205 рублей в месяц, а самой низкой зарплатой отличается отрасль производства одежды — 20 264 рублей. В то же время, в сфере обработки древесины и производства древесных изделий наблюдается сокращение зарплат с 22 696 до 20 899 рублей.
Ранее Город55 писал, что под конец года почти 7 тысяч омичей признаны безработными.