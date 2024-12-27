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Posted 27 декабря, 05:11

Published 27 декабря, 05:11

Modified 27 декабря, 06:12

Updated 27 декабря, 06:12

Стало известно, что средняя зарплата в Омске превышает 65 тысяч рублей

«Сколько ты зарабатываешь?»: как изменилась зарплата омичей за 2024 год

27 декабря 2024, 05:11
Фото: 1MI.

Стало известно, что средняя зарплата в Омске превышает 65 тысяч рублей

Тенденция роста зарплат в регионе остается положительной.

Согласно данным «Омскстата», общий рост средней заработной платы в регионе положительный: в октябре 2024 года она составила 65 133 рублей. В сравнении с сентябрем она выросла на 1,7% или на 1 312 рублей. Средний доход за январь–октябрь 2024 года составил 62 074 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Омской области в январе — октябре 2024 г.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Омской области в январе — октябре 2024 г.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Омской области в январе — октябре 2024 г.. Фото: «Омскстат»

Лидерами по зарплатам остаются работники нефтепереработки с доходом 164 205 рублей в месяц, а самой низкой зарплатой отличается отрасль производства одежды — 20 264 рублей. В то же время, в сфере обработки древесины и производства древесных изделий наблюдается сокращение зарплат с 22 696 до 20 899 рублей.

Ранее Город55 писал, что под конец года почти 7 тысяч омичей признаны безработными.

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#Диана Рязанцева#Омск#Деньги#Заработная плата#Нефтепереработка
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