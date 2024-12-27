«Сколько ты зарабатываешь?»: как изменилась зарплата омичей за 2024 год

Лидерами по зарплатам остаются работники нефтепереработки с доходом 164 205 рублей в месяц, а самой низкой зарплатой отличается отрасль производства одежды — 20 264 рублей. В то же время, в сфере обработки древесины и производства древесных изделий наблюдается сокращение зарплат с 22 696 до 20 899 рублей.