Придется раскошелиться: во сколько обойдется новогодний стол в Омске в 2024 году

Согласно статистике Росстата за ноябрь, цены на многие продукты, необходимые для новогоднего стола, поднялись: так, на 17,6% подорожал картофель, свекла стала дороже на 10,4%, огурцы — на 42,6%, а помидоры — на 22,8%. Лососевая икра стала стоить на 5,4% больше, а соленая сельдь на (4,3%), также подорожали кулинарные изделия из птицы (+0,6%), колбасы вареные (+0,5%), мясо индейки (+3,3%), сыры твердые, полутвердые и мягкие (+3,4%) и фрукты, такие как виноград (+5,6%) и бананы (+5,4%).