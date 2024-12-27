Придется раскошелиться: во сколько обойдется новогодний стол в Омске в 2024 году

Posted 27 декабря, 05:35
Published 27 декабря, 05:35
Modified 27 декабря, 05:35
Updated 27 декабря, 05:35
До Нового года остались считанные дни, многие россияне уже обдумывают меню праздничного стола, составляют списки продуктов и подсчитывают, сколько придется потратить на застолье. С каждым годом цены на продовольственные товары становятся выше, в 2024 набор продуктов для новогоднего стола стал дороже на 13,5%.
Из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые приводят «РИА Новости», следует, что в среднем на организацию праздничного застолья в России придется потратить 9,1 тысяч рублей.
Согласно статистике Росстата за ноябрь, цены на многие продукты, необходимые для новогоднего стола, поднялись: так, на 17,6% подорожал картофель, свекла стала дороже на 10,4%, огурцы — на 42,6%, а помидоры — на 22,8%. Лососевая икра стала стоить на 5,4% больше, а соленая сельдь на (4,3%), также подорожали кулинарные изделия из птицы (+0,6%), колбасы вареные (+0,5%), мясо индейки (+3,3%), сыры твердые, полутвердые и мягкие (+3,4%) и фрукты, такие как виноград (+5,6%) и бананы (+5,4%).
Новогодняя корзина включает продукты для горячего блюда, овощную и фруктовую нарезки, различные закуски, бутерброды с икрой, салаты. Полный список выглядит так, в нем указаны средние цены:
Это только основные продукты, которые пригодятся для традиционных новогодних блюд, если вы хотите наполнить стол более необычными кулинарными изысками, необходимо заранее составить список и внести туда все ингредиенты.
Редакция Города55 изучила стоимость тех же продуктов на прилавках омских магазинов и пришла к выводу, что в регионе новогодний стол окажется дешевле. Список примерных цен выглядит так:
Таким образом, стоимость новогоднего стола в Омске составит примерно 4 569 рублей, если не выходить за рамки обозначенных позиций и не покупать что-то дополнительно. Впрочем, если есть желание, и из этого набора можно приготовить много вкусных и необычных блюд.
Для классического салата «Оливье» понадобится картофель, морковь, яйца, вареная колбаса, соленые огурцы, консервированный зеленый горошек и майонез. Согласно списку примерных цен, на эти продукты уйдет 794 рубля.
Чтобы приготовить селедку под шубой, нужны следующие ингредиенты: сельдь, свекла, морковь, картофель, яйца, майонез и репчатый лук. В среднем в омских магазинах общая стоимость этих продуктов составит 614 рублей. Значительно экономнее.
Стоимость бутербродов с красной икрой в этом году может неприятно удивить, так как икра — именно тот продукт, стоимость которого неумолимо растет. Для стола на предстоящий Новый год такая закуска обойдется в 1317 рублей (в сумму входит сама икра, сливочное масло и хлеб).
Для приготовления горячего, возьмем в пример запеченную курицу в духовке с картофелем, пригодится куриное мясо, картошка, репчатый лук, майонез, а также приправы по вкусу. Весь этот набор будет стоить примерно 788 рублей.
Напомним, что уже сегодня на территории музея-исторического парка «Омская крепость» откроется главная городская елка, там же в новогоднюю ночь пройдут масштабные праздничные гулянья.