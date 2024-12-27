gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 05:35

Published 27 декабря, 05:35

Modified 27 декабря, 05:35

Updated 27 декабря, 05:35

Сколько придется потратить на новогодний стол в Омской области

Придется раскошелиться: во сколько обойдется новогодний стол в Омске в 2024 году

27 декабря 2024, 05:35
Фото: Изображение Midjourney. Сколько придется потратить на новогодний стол в Омской области
Цены на продукты каждый год становятся все выше, от этого меняется и стоимость новогоднего стола. Сколько придется отдать за продукты к празднику и какие блюда можно приготовить — в материале Города55.

До Нового года остались считанные дни, многие россияне уже обдумывают меню праздничного стола, составляют списки продуктов и подсчитывают, сколько придется потратить на застолье. С каждым годом цены на продовольственные товары становятся выше, в 2024 набор продуктов для новогоднего стола стал дороже на 13,5%.

Из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые приводят «РИА Новости», следует, что в среднем на организацию праздничного застолья в России придется потратить 9,1 тысяч рублей.

На сколько подорожали продукты

Согласно статистике Росстата за ноябрь, цены на многие продукты, необходимые для новогоднего стола, поднялись: так, на 17,6% подорожал картофель, свекла стала дороже на 10,4%, огурцы — на 42,6%, а помидоры — на 22,8%. Лососевая икра стала стоить на 5,4% больше, а соленая сельдь на (4,3%), также подорожали кулинарные изделия из птицы (+0,6%), колбасы вареные (+0,5%), мясо индейки (+3,3%), сыры твердые, полутвердые и мягкие (+3,4%) и фрукты, такие как виноград (+5,6%) и бананы (+5,4%).

Некоторые продукты подорожали более чем на 10%
Некоторые продукты подорожали более чем на 10%. Фото: 1MI

Что входит в новогоднюю корзину

Новогодняя корзина включает продукты для горячего блюда, овощную и фруктовую нарезки, различные закуски, бутерброды с икрой, салаты. Полный список выглядит так, в нем указаны средние цены:

  • 2 килограмма курицы (для горячего и, в некоторых случаях, для салатов) — 429 рублей;
  • 500 грамм картофеля (гарнир к курице и часть салатов) — 135 рублей;
  • 600 грамм помидоров и огурцов (для нарезки) — 270 рублей;
  • 500 грамм моркови — 24 рубля;
  • 100 грамм репчатого лука - 5 рублей;
  • Яйца 10 штук — 110 рублей;
  • 400 грамм сыра (для бутербродов и/или нарезок) — 360 рублей;
  • 700 граммов мясокопченостей, вареной и сырокопченой колбасы (для нарезок и/или салатов) — 420 рублей;
  • 300 грамм консервированных огурцов — 232 рубля;
  • Банка консервированного горошка (400 грамм) — 143 рубля;
  • Булка хлеба бутербродного — 42 рубля;
  • Баночка красной икры (100 грамм) — около 1000 рублей (в зависимости от производителя);
  • 500 грамм сельди — 300 рублей;
  • 400 грамм свеклы — 19 рублей;
  • Пачка майонеза (400 грамм) — 118 рублей;
  • 200 грамм сливочного масла — 180 рублей;
  • Безалкогольные напитки (4 литра) — 350 рублей;
  • Шампанское и вино — от 400 рублей.

Это только основные продукты, которые пригодятся для традиционных новогодних блюд, если вы хотите наполнить стол более необычными кулинарными изысками, необходимо заранее составить список и внести туда все ингредиенты.

Традиционное блюдо — салат «Оливье»
Традиционное блюдо — салат «Оливье». Фото: 1MI

Цены на продукты для новогоднего стола в Омске

Редакция Города55 изучила стоимость тех же продуктов на прилавках омских магазинов и пришла к выводу, что в регионе новогодний стол окажется дешевле. Список примерных цен выглядит так:

  • 2 килограмма курицы — 560 рублей;
  • 500 грамм картофеля — 55 рублей;
  • 500 грамм моркови — 24 рубля;
  • Яйца 10 штук — 100 рублей;
  • 100 грамм репчатого лука — 5 рублей;
  • 600 грамм помидоров и огурцов — 250 и 285 рублей;
  • 400 грамм сыра — 400 рублей;
  • 700 граммов мясокопченостей, вареной и сырокопченой колбасы — 520 рублей;
  • 300 грамм консервированных огурцов — 159 рублей;
  • Банка консервированного горошка (400 грамм) — 143 рубля;
  • Булка хлеба бутербродного — 37 рублей;
  • Баночка красной икры (100 грамм) — 1100 рублей;
  • 500 грамм сельди — 300 рублей;
  • 400 грамм свеклы — 17 рублей;
  • Пачка майонеза (400 грамм) — 113 рублей;
  • 200 грамм сливочного масла — 180 рублей;
  • Безалкогольные напитки (4 литра) — 350 рублей;
  • Шампанское и вино — от 400 рублей.

Таким образом, стоимость новогоднего стола в Омске составит примерно 4 569 рублей, если не выходить за рамки обозначенных позиций и не покупать что-то дополнительно. Впрочем, если есть желание, и из этого набора можно приготовить много вкусных и необычных блюд.

Каждая семья оформляет новогодний стол по-своему
Каждая семья оформляет новогодний стол по-своему. Фото: Изображение Midjourney

Во сколько обойдутся отдельные блюда в Омске

Для классического салата «Оливье» понадобится картофель, морковь, яйца, вареная колбаса, соленые огурцы, консервированный зеленый горошек и майонез. Согласно списку примерных цен, на эти продукты уйдет 794 рубля.

Чтобы приготовить селедку под шубой, нужны следующие ингредиенты: сельдь, свекла, морковь, картофель, яйца, майонез и репчатый лук. В среднем в омских магазинах общая стоимость этих продуктов составит 614 рублей. Значительно экономнее.

Стоимость бутербродов с красной икрой в этом году может неприятно удивить, так как икра — именно тот продукт, стоимость которого неумолимо растет. Для стола на предстоящий Новый год такая закуска обойдется в 1317 рублей (в сумму входит сама икра, сливочное масло и хлеб).

Для приготовления горячего, возьмем в пример запеченную курицу в духовке с картофелем, пригодится куриное мясо, картошка, репчатый лук, майонез, а также приправы по вкусу. Весь этот набор будет стоить примерно 788 рублей.

Напомним, что уже сегодня на территории музея-исторического парка «Омская крепость» откроется главная городская елка, там же в новогоднюю ночь пройдут масштабные праздничные гулянья.

Рост свыше 60%. Росстат назвал продукт, подорожавший в Омской области сильнее масла
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россия#Продукты#Новости#Цены на продукты#Подорожание#Новогодние праздники#Новый год 2025#Новогодний стол
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика