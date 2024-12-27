Предновогодний апокалипсис: дороги в Омске сковали 10-балльные пробки

Posted 27 декабря, 11:45
Published 27 декабря, 11:45
Modified 27 декабря, 11:45
Updated 27 декабря, 11:45
В предпоследний рабочий день 2024 года, пятницу, Омск погрузился в жуткие пробки. В шестом часу вечера, по данным «Яндекс карт», заторы на дорогах достигли 10 баллов. При этом добраться из одной части города в другую было сложно, начиная с обеда: метромост встал уже в районе полудня.
Вечером скованным движение оказалось на центральных улицах: практически не двигались Герцена, Орджоникидзе, Булатова, Фрунзе, Думская, Ленина, Красный путь, проспект Карла Маркса, Масленникова, Пушкина и др.
В Нефтяниках, несмотря на все принимаемые городской администрацией меры, традиционно колом стоит проспект Мира (пробка начинается от Советского исполкома и не заканчивается вплоть до поворота на мост у Телецентра). «Бордовым» горит и улица Заозерная. На Левобережье медленно транспорт движется по улицам 70 лет Октября, Конева, Енисейская и 3-я Енисейская. Ну и не обошли пробки стороной мосты: не позавидуешь сегодня всем, кто едет через Ленинградский и метромост.
Напомним, что в 2025 году в Омске собираются наконец-то ввести реверсивное движение на ремонтируемом мосту у Телецентра. Изменения начнут действовать 9 января: утром две полосы будут открыты в сторону Нефтяников и центра, а вечером в обратную сторону.