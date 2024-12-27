Предновогодний апокалипсис: дороги в Омске сковали 10-балльные пробки

В Нефтяниках, несмотря на все принимаемые городской администрацией меры, традиционно колом стоит проспект Мира (пробка начинается от Советского исполкома и не заканчивается вплоть до поворота на мост у Телецентра). «Бордовым» горит и улица Заозерная. На Левобережье медленно транспорт движется по улицам 70 лет Октября, Конева, Енисейская и 3-я Енисейская. Ну и не обошли пробки стороной мосты: не позавидуешь сегодня всем, кто едет через Ленинградский и метромост.