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Posted 27 декабря, 11:45

Published 27 декабря, 11:45

Modified 27 декабря, 11:45

Updated 27 декабря, 11:45

Омск сковали девятибалльные пробки

Предновогодний апокалипсис: дороги в Омске сковали 10-балльные пробки

27 декабря 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney. Омск сковали девятибалльные пробки

Омские дороги в последнюю рабочую пятницу 2024 года сковали жуткие пробки

Движение на дорогах в последнюю рабочую пятницу 2024 года стало затрудненным еще в обед, к вечеру же ситуация в Омске усугубилась еще больше.

В предпоследний рабочий день 2024 года, пятницу, Омск погрузился в жуткие пробки. В шестом часу вечера, по данным «Яндекс карт», заторы на дорогах достигли 10 баллов. При этом добраться из одной части города в другую было сложно, начиная с обеда: метромост встал уже в районе полудня.

Вечером скованным движение оказалось на центральных улицах: практически не двигались Герцена, Орджоникидзе, Булатова, Фрунзе, Думская, Ленина, Красный путь, проспект Карла Маркса, Масленникова, Пушкина и др.

Омск 27 декабря сковали 10-балльные пробки
Омск 27 декабря сковали 10-балльные пробки. Фото: Скриншот «Яндекс Карты»

В Нефтяниках, несмотря на все принимаемые городской администрацией меры, традиционно колом стоит проспект Мира (пробка начинается от Советского исполкома и не заканчивается вплоть до поворота на мост у Телецентра). «Бордовым» горит и улица Заозерная. На Левобережье медленно транспорт движется по улицам 70 лет Октября, Конева, Енисейская и 3-я Енисейская. Ну и не обошли пробки стороной мосты: не позавидуешь сегодня всем, кто едет через Ленинградский и метромост.

Напомним, что в 2025 году в Омске собираются наконец-то ввести реверсивное движение на ремонтируемом мосту у Телецентра. Изменения начнут действовать 9 января: утром две полосы будут открыты в сторону Нефтяников и центра, а вечером в обратную сторону.

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#Юлия Истомина#Дороги#Пробки#Омск#Новости#Заторы#Новый год 2025
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