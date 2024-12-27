Осталась «голая земля». В Омске за год снесли 27 аварийных многоквартирных домов

Из ответа департамента на официальный запрос нашей редакции следует, что с 1 января по 12 декабря 2024-го в Омске успели обрушить 27 аварийных многоквартирных домов. На 24 объектах после обрушения уже полностью успели вывезти строительный мусор, на 2-х — мусор вывезен лишь частично, а еще один многоквартирный дом на Московке-2 пока только обрушили. Полный список домов, от которых избавились за год, представлен на карточках ниже: