Осталась «голая земля». В Омске за год снесли 27 аварийных многоквартирных домов

Posted 27 декабря, 12:45
Published 27 декабря, 12:45
Modified 27 декабря, 12:45
Updated 27 декабря, 12:45
Город55 выяснил в департаменте городского хозяйства, от скольких аварийных домов избавились в Омске с начала 2024 года. Работы по сносу выполняются либо собственными силами «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», либо с привлечением подрядчиков.
Из ответа департамента на официальный запрос нашей редакции следует, что с 1 января по 12 декабря 2024-го в Омске успели обрушить 27 аварийных многоквартирных домов. На 24 объектах после обрушения уже полностью успели вывезти строительный мусор, на 2-х — мусор вывезен лишь частично, а еще один многоквартирный дом на Московке-2 пока только обрушили. Полный список домов, от которых избавились за год, представлен на карточках ниже:
Демонтаж «авариек» в 2024 году, кстати, обошелся городскому бюджету в 7,866 млн рублей. Закрывать часть потребностей по сносу пытаются за счет подрядчиков, которые выполняют работы безвозмездно. Именно так, например, сносили пятиэтажку на 20-го Партсъезда, 53, которая обрушилась в августе 2022-го.
«Вследствие дефицита бюджетных ассигнований бюджетных учреждением на постоянной основе ведется подбор подрядных организаций для заключения договоров на проведение демонтажа строительных конструкций аварийных многоквартирных домов на безвозмездной основе. Таким образом, по договорам на безвозмездной основе снесено 18 аварийных многоквартирных домов», — пояснили Городу55 представители департамента.
На 2025 год список аварийных домов, которые пойдут под снос, пока не определен. Но в городском бюджете на эти цели заложили 10,26 млн рублей.
В Омске, напомним, остро стоит проблема аварийных домов. Количество ветхих домов, которые получают статус аварийных растет каждый месяц. А денег на расселение жильцов «авариек» катастрофически не хватает. По последним оценкам, на снос домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, необходимо 10,5 млрд рублей.