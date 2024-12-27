Омский НПЗ украсил городские пространства к Новому году

Posted 27 декабря, 11:10
Published 27 декабря, 11:10
Modified 27 декабря, 11:10
Updated 27 декабря, 11:10
Уже традиционно к Новому году Омский нефтеперерабатывающий завод украшает знаковые городские места. В этому году на набережной Оми возле построенного Омским НПЗ скейт-парка появилась 11-метровая новогодняя ель и праздничная световая иллюминация в форме символа 2025 года — змеи.
В Советском парке новогоднее настроение создают крепость изо льда и горка с 10-метровым спуском. На входе посетителей парка встречают ледяные скульптуры новогодних персонажей и яркая надпись «С новым годом. Омский НПЗ. 2025». Преобразился и сквер Молодоженов: здесь оборудовали горку для детей и сделали скульптуры Деда Мороза и Снегурочки изо льда.
«ОНПЗ является надежным партнером мэрии Омска. При поддержке предприятия мы реализуем проекты в сфере образования, спорта, благоустройства города. На протяжении многих лет завод вносит свой вклад в новогоднее украшение Омска», — отметил мэр Сергей Шелест.
По словам градоначальника, сквер на берегу Оми, Советский парк и сквер Молодоженов — это как раз те места, которые омичи посещают с удовольствием.
«Для Омского НПЗ в канун Нового года стало доброй традицией украшать город. А еще — дарить подарки подопечным омских детских домов и школ-интернатов. В этом году мы исполнили желания 112 ребят из трех социальных учреждений, которые написали письмо Деду Морозу», — сообщил гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.
Дети получили от сотрудников предприятия мягкие игрушки, конструкторы, наборы для творчества и сладости.