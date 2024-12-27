Омский НПЗ украсил городские пространства к Новому году

Уже традиционно к Новому году Омский нефтеперерабатывающий завод украшает знаковые городские места. В этому году на набережной Оми возле построенного Омским НПЗ скейт-парка появилась 11-метровая новогодняя ель и праздничная световая иллюминация в форме символа 2025 года — змеи.