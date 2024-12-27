Неисправная гирлянда стала причиной пожара в Азовском районе: есть пострадавшие

Posted 27 декабря, 03:29
Published 27 декабря, 03:29
Modified 28 декабря, 01:49
Updated 28 декабря, 01:49
26 декабря в селе Привольное Азовского района загорелся жилой дом площадью 140 квадратных метров. По информации МЧС Омской области, причиной пожара стало короткое замыкание гирлянды, установленной на елке. Огонь быстро распространился по натяжному потолку. Горение началось в 19:44.
Хозяин дома пытался самостоятельно потушить пожар, но получил ожоги. Для ликвидации огня были привлечены 13 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Полностью справиться с открытым горением удалось к 21:30.
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