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Posted 27 декабря, 03:29

Published 27 декабря, 03:29

Modified 28 декабря, 01:49

Updated 28 декабря, 01:49

Новогодняя гирлянда привела к крупному пожару в Омской области

Неисправная гирлянда стала причиной пожара в Азовском районе: есть пострадавшие

27 декабря 2024, 03:29
Фото: 1MI.

Новогодняя гирлянда привела к крупному пожару в Омской области

Открытое горение ликвидировали в 21:30.

26 декабря в селе Привольное Азовского района загорелся жилой дом площадью 140 квадратных метров. По информации МЧС Омской области, причиной пожара стало короткое замыкание гирлянды, установленной на елке. Огонь быстро распространился по натяжному потолку. Горение началось в 19:44.

Фото: МЧС Омской области

Хозяин дома пытался самостоятельно потушить пожар, но получил ожоги. Для ликвидации огня были привлечены 13 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Полностью справиться с открытым горением удалось к 21:30.

Напоминаем основные правила безопасности при использовании новогодних украшений:

  • Выбирайте только сертифицированные гирлянды, проверенные на безопасность, и покупайте их в проверенных магазинах.
  • Чтение инструкции — обязательный этап перед использованием гирлянды. Соблюдайте все указания производителя для безопасной эксплуатации.
  • Не оставляйте гирлянды включенными, если уходите из дома или ложитесь спать. Даже если гирлянда кажется исправной, она может перегреться.
  • Проверяйте состояние гирлянды перед каждым использованием. Не допускайте повреждения проводов или лампочек.
  • Не перегружайте розетки — избегайте подключения слишком большого количества электрических устройств в одну розетку.
  • Не оставляйте гирлянды без присмотра и следите за тем, чтобы они не касались легко воспламеняющихся материалов, таких как ткани или бумага.

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#Диана Рязанцева#Омск#Пожары#Новости#Гирлянда#Азовский район#Елка#Ожоги#Короткое замыкание
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