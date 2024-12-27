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Posted 27 декабря, 05:21

Published 27 декабря, 05:21

Modified 27 декабря, 05:23

Updated 27 декабря, 05:23

Правительство Омской области выделило 8 млн рублей на охрану губернатора

На охрану губернатора Омской области потратят 8 млн рублей

27 декабря 2024, 05:21
Фото: 1MI.

Правительство Омской области выделило 8 млн рублей на охрану губернатора

Виталия Хоценко будут охранять 24 часа, 7 дней в неделю.

В самом конце года правительство Омской области определилось с мерами безопасности на 2025 год. Согласно данным с сайта госзакупок, региональные власти подписали контракт с вневедомственной охраной Росгвардии об охране для губернатора Виталия Хоценко.

Контракт будет действовать в течение всего года, с 1 января по 31 декабря. Все это время, каждый день, включая выходные и государственные праздники, двое росгвардейцев будут сопровождать главу региона в круглосуточном режиме. Бюджету это обойдется в 8,3 млн рублей.

Напомним: предыдущий контракт об охране для губернатора был заключен 15 марта 2024 года, и его действие истекает 31 декабря. В тот раз областное правительство выделило на безопасность первого лица 6,6 млн рублей.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Охрана#Виталий Хоценко
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