На охрану губернатора Омской области потратят 8 млн рублей

Контракт будет действовать в течение всего года, с 1 января по 31 декабря. Все это время, каждый день, включая выходные и государственные праздники, двое росгвардейцев будут сопровождать главу региона в круглосуточном режиме. Бюджету это обойдется в 8,3 млн рублей.