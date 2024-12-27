На охрану губернатора Омской области потратят 8 млн рублей

Posted 27 декабря, 05:21
Published 27 декабря, 05:21
Modified 27 декабря, 05:23
Updated 27 декабря, 05:23
В самом конце года правительство Омской области определилось с мерами безопасности на 2025 год. Согласно данным с сайта госзакупок, региональные власти подписали контракт с вневедомственной охраной Росгвардии об охране для губернатора Виталия Хоценко.
Контракт будет действовать в течение всего года, с 1 января по 31 декабря. Все это время, каждый день, включая выходные и государственные праздники, двое росгвардейцев будут сопровождать главу региона в круглосуточном режиме. Бюджету это обойдется в 8,3 млн рублей.
Напомним: предыдущий контракт об охране для губернатора был заключен 15 марта 2024 года, и его действие истекает 31 декабря. В тот раз областное правительство выделило на безопасность первого лица 6,6 млн рублей.