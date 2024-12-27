На Новый год россияне стали чаще выбирать пиво взамен традиционному шампанскому

Менять устоявшиеся традиции не так-то просто. На протяжении нескольких десятилетий жители страны встречают Новый год с бокалом шампанского. Поэтому переход на пиво можно назвать вызовом. Производители напитков, со своей стороны, стремятся отвечать запросам современного потребителя, ищущего что-то новое и нестандартное. В последние годы россияне проявляют большой интерес к альтернативным традиционным напиткам, а производители пива, в свою очередь, предлагают потребителям новые варианты сортов и вкусов. Адаптируя свою продукцию под запросы покупателей, они не забывают о ее качестве и натуральности.