На Новый год россияне стали чаще выбирать пиво взамен традиционному шампанскому

Posted 27 декабря, 14:55
Published 27 декабря, 14:55
Modified 27 декабря, 14:55
Updated 27 декабря, 14:55
Если раньше россияне встречали Новый год с шампанским или игристым вином в руках, то в этом году многие намерены позвенеть за праздничным столом бокалами с отечественным пивом. Стоит отметить, что такого тренда придерживаются даже те граждане, которые в повседневной жизни не употребляет алкоголь, пишут newsnn.ru.
Это свидетельствует о том, что россияне готовы экспериментировать, и праздничная атмосфера к этому располагает. Новый год — повод по-новому взглянуть на сложившиеся традиции. Этот праздник ассоциируется с переменами, причем не только в плане декораций и украшений, но и в отношении вкусовых предпочтений. Людям хочется попробовать новые сочетания продуктов, найти уникальные вкусовые комбинации, которые помогут сделать праздник более ярким и запоминающимся.
Менять устоявшиеся традиции не так-то просто. На протяжении нескольких десятилетий жители страны встречают Новый год с бокалом шампанского. Поэтому переход на пиво можно назвать вызовом. Производители напитков, со своей стороны, стремятся отвечать запросам современного потребителя, ищущего что-то новое и нестандартное. В последние годы россияне проявляют большой интерес к альтернативным традиционным напиткам, а производители пива, в свою очередь, предлагают потребителям новые варианты сортов и вкусов. Адаптируя свою продукцию под запросы покупателей, они не забывают о ее качестве и натуральности.
Несмотря на новшества и открытость граждан к экспериментам с напитками и их сочетаниями с разными блюдами, не нужно забывать об умеренности. Самые главные принципы любого праздника, сопровождающегося застольем, это умеренность и ответственное потребление.