«Клюет как с пулемета»: омичи выловили четверть тонны карасей на озере Салтаим

У жителей Омской области в самом разгаре зимний рыбный сезон. О своих успехах рыбаки традиционно рассказывают другим увлеченным этим делом в паблике «Рыбалка в Омске». Одна семья, например, отправилась за уловом на озеро Салтаим, которое входит в состав Больших Крутинских озер и расположено в Крутинском районе.