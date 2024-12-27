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Posted 27 декабря, 12:12

Published 27 декабря, 12:12

Modified 27 декабря, 12:12

Updated 27 декабря, 12:12

У жителей региона вовсю идет зимний рыбный сезон

«Клюет как с пулемета»: омичи выловили четверть тонны карасей на озере Салтаим

27 декабря 2024, 12:12
Фото: 1MI. У жителей региона вовсю идет зимний рыбный сезон

Омичи за пару дней выловили «рекордные» 250 кг карасей на озере Салтаим

Своим уловом рыбаки похвастались в специализированной группе. Однако далеко не все порадовались их успеху, у многих возникли вопросы к количеству добытой рыбы.

У жителей Омской области в самом разгаре зимний рыбный сезон. О своих успехах рыбаки традиционно рассказывают другим увлеченным этим делом в паблике «Рыбалка в Омске». Одна семья, например, отправилась за уловом на озеро Салтаим, которое входит в состав Больших Крутинских озер и расположено в Крутинском районе.

«Салтаим с 18 по 20 декабря, мы с мужем довольны отдыхом и рыбалкой. Примерно 200-250 кг на двоих», — описала свой «рыбный опыт» омичка.
Рыбачили омичи целых три дня
За уловом омичи отправились на озеро Салтаим
Рыбачили омичи целых три дня. Фото: Скриншот паблика ВКонтакте "Рыбалка в Омске"

Однако многих комментаторов удивило количество выловленной рыбы. По мнению омичей, найти применение четверти тонны карасей практически невозможно, а значит рыба пойдет «в мусорку».

«Я 3 недели назад 13 кг поймал, так их них половину знакомым раздал (еще и брать особо никто не хотел), остальных завялил и до сих пор еще целый пакет лежит не съеденный… Я как бы не осуждаю, и с одной стороны могу понять что когда клюет как с пулемета, то тяжело остановиться, но с другой стороны 200-250 кг… Вы что гоните что ли? А как вы это все домой везли? Это же отдельный прицеп только под рыбу надо… А что вы с ней делали потом?», — поинтересовался мужчина.

Омичка заверила, что улов она с мужем раздала родным, соседям и знакомым. Но негатива после этого не убавилось:

«Нормы вылова, разумная достаточность — нет, не слышали»;
«Я может что не понимаю: поймать 250 кг — это отдых? После 50 кг уже спины нет»;
«В прошлом году у нас на котловане удочками почти всю рыбу выловили, даже с города приезжали с ночевкой, а в этом году хоть сутки сиди — ничего не поймаешь. Как-то так, во всем нужно знать меру».

Напомним, что ранее Город55 подготовил «карту» идеального улова. О местах, где часто клюет, и главных правилах безопасности во время зимней рыбалки — рассказываем в нашем материале.

Карта идеального улова: куда отправиться на зимнюю рыбалку в Омской области
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#Юлия Истомина#Общество#Омская область#Рыбалка#Зимняя рыбалка#Новости#Крутинский район#Улов#Озеро Салтаим#Караси
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