Как выбрать станок для гибки арматуры

Ручные арматурогибы — это устройства простой конструкции для гибки арматуры сечением до 16 мм с гладкой и рифленой поверхностью. Принцип работы основан на физическом воздействии оператора на рычаг, соединенный с поворотной платформой. Пруток фиксируется между роликом и упорами, затем выгибается на заданный угол за счет обкатки прижимного ролика по поверхности прутка. Расстояние между роликом и упором можно изменять, что позволяет гнуть арматуру разной толщины. На ручном станке можно изгибать арматуру в левую и правую сторону. Диапазон диаметров зависит от модели устройства. Для упрощения работы возможно оснащение станка дополнительными фиксаторами, ограничителями угла изгиба, системой регулировки толщины прутка и пр.