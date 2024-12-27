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Posted 27 декабря, 06:48

Published 27 декабря, 06:48

Modified 27 декабря, 06:51

Updated 27 декабря, 06:51

Как выбрать станок для гибки арматуры

Как выбрать станок для гибки арматуры

27 декабря 2024, 06:48
Фото: 1MI. Как выбрать станок для гибки арматуры
Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕ МОНЛИД», ИНН 5029069967, ОГРН 1035005516105. 141031, Московская область, г. Мытищи, Осташковское шоссе, 1. erid: 2W5zFG56vPi
Арматурная сталь необходима в строительстве для укрепления фундамента, производства сварных каркасов и железобетонных конструкций.

Придать пруткам нужную конфигурацию позволяет гибочный станок, который работает по принципу холодной деформации без нагрева материала и выполнения дополнительных надрезов. Место сгиба не имеет трещин и складок, которые могут привести к образованию внутренних напряжений. При этом сохраняются прочностные характеристики и целостность стержней.

Какие бывают арматурогибы

Чтобы согнуть стальные прутки, можно использовать станки для арматуры нескольких типов.

Ручные

Ручные арматурогибы — это устройства простой конструкции для гибки арматуры сечением до 16 мм с гладкой и рифленой поверхностью. Принцип работы основан на физическом воздействии оператора на рычаг, соединенный с поворотной платформой. Пруток фиксируется между роликом и упорами, затем выгибается на заданный угол за счет обкатки прижимного ролика по поверхности прутка. Расстояние между роликом и упором можно изменять, что позволяет гнуть арматуру разной толщины. На ручном станке можно изгибать арматуру в левую и правую сторону. Диапазон диаметров зависит от модели устройства. Для упрощения работы возможно оснащение станка дополнительными фиксаторами, ограничителями угла изгиба, системой регулировки толщины прутка и пр.

Электромеханические

Оборудование обеспечивает производительную работу и точную гибку стержней до 60 мм. Они позволяют одновременно сгибать несколько прутков. Настраивать и фиксировать угол сгиба арматуры можно поворотной балкой или расположением упоров. Оборудование оснащено электроприводом и не требует усилий оператора. Может быть мобильным или стационарной установки. Гибка выполняется в ручном или автоматическом режиме.

Электромагнитные

Компактные станки небольшого веса, оснащенные магнитами. На них удобно изготавливать петли и крюки, необходимые для сборки арматурных элементов.

Гидравлические

Станки позволяют получить точный профиль с заданными размерами. Предназначены для обработки стальных прутков небольшими партиями. Можно сгибать арматуру под любыми углами, которые легко настраиваются.

Советы по выбору арматурогиба

Оборудование подбирают исходя из максимального диаметра прутка, который допускается для изгиба. Легкие модели рассчитаны на сгибание прутков диаметром от 3 до 20 мм, тяжелые и мощные станки позволяют гнуть до 90 мм.

При покупке арматурогиба учитывайте:

  • ручные модели имеют простую конструкцию. Их можно использовать в помещении и на улице без привязки к источнику питания. Устройства подходят для бытового применения, частного строительства, ремонтных мастерских;
  • на ручном устройстве с системой рычагов и редуктором работать значительно проще и удобнее;
  • наличие привода упрощает и ускоряет работу, можно выгибать партию арматуры с одинаковым углом, что важно при серийном производстве;
  • некоторые модели позволяют сгибать круглую, полосовую и квадратную сталь. Например, настольные станки Afacan для гибки арматуры, на которых можно гнуть металл от 6 мм.

Станки для гибки арматуры позволяют подготовить детали для сварки или заливки бетоном. Применение оборудования обеспечивает качественный результат при малых трудозатратах. Купить арматурогиб с нужными характеристиками можно в крупных строительных гипермаркетах.

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