Ипотека от застройщика в 2025 году: как получить лучшие условия кредитования

Выбирая ипотеку от застройщика, покупатель получает не только выгодные условия кредитования, но и дополнительную уверенность в надежности сделки. Ведь когда девелопер берет на себя часть финансовой нагрузки, это говорит о его стабильном положении на рынке и долгосрочных планах развития.