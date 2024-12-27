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Posted 27 декабря, 10:09

Published 27 декабря, 10:09

Modified 27 декабря, 10:11

Updated 27 декабря, 10:11

К середине января температура понизится

До -30! На Омскую область надвигаются мощные морозы

27 декабря 2024, 10:09
Фото: 1MI. К середине января температура понизится
В первой декаде января будут сильные перепады температуры.

Мы изучили прогноз погоды на первую декаду января 2025 года. По данным сервиса Ventusky, в первые дни первого месяца года температура временно повысится. Ночью будет -4…-9, днем -1…-8. Однако усиление ветра и метель создадут не самые комфортные условия.

По предварительному прогнозу синоптиков, 4 января столбик термометра резко опустится до -15 градусов, но уже в воскресенье, 5 января, снова поднимется до -4. С 6 по 8 января будет вполне комфортная температура — в пределах -6… -8 градусов. А вот с 9-го числа начнет холодать. В этот день прогнозируют -16… -23 градуса, а 10 января — до -29 градусов.

Отметим, что это первые прогнозируемые морозы нынешней зимой.

С 9 января обещают похолодание
С 9 января обещают похолодание. Фото: Ventusky

По прогнозам, январь 2025 года окажется мягче нормы. Температуры ожидаются выше средних многолетних значений, а количество осадков будет ниже среднего.

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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Зима#Температура#Морозы
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