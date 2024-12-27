До -30! На Омскую область надвигаются мощные морозы

По предварительному прогнозу синоптиков, 4 января столбик термометра резко опустится до -15 градусов, но уже в воскресенье, 5 января, снова поднимется до -4. С 6 по 8 января будет вполне комфортная температура — в пределах -6… -8 градусов. А вот с 9-го числа начнет холодать. В этот день прогнозируют -16… -23 градуса, а 10 января — до -29 градусов.