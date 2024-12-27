До -30! На Омскую область надвигаются мощные морозы

Posted 27 декабря, 10:09
Published 27 декабря, 10:09
Modified 27 декабря, 10:11
Updated 27 декабря, 10:11
Мы изучили прогноз погоды на первую декаду января 2025 года. По данным сервиса Ventusky, в первые дни первого месяца года температура временно повысится. Ночью будет -4…-9, днем -1…-8. Однако усиление ветра и метель создадут не самые комфортные условия.
По предварительному прогнозу синоптиков, 4 января столбик термометра резко опустится до -15 градусов, но уже в воскресенье, 5 января, снова поднимется до -4. С 6 по 8 января будет вполне комфортная температура — в пределах -6… -8 градусов. А вот с 9-го числа начнет холодать. В этот день прогнозируют -16… -23 градуса, а 10 января — до -29 градусов.
Отметим, что это первые прогнозируемые морозы нынешней зимой.
По прогнозам, январь 2025 года окажется мягче нормы. Температуры ожидаются выше средних многолетних значений, а количество осадков будет ниже среднего.