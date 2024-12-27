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Posted 27 декабря, 11:15

Published 27 декабря, 11:15

Modified 28 декабря, 01:52

Updated 28 декабря, 01:52

Депутат сообщил о разрушении кладки в здании в центре Омска

Боятся обрушения. В центре Омска посыпалась кладка административного здания

27 декабря 2024, 11:15
Фото: Телеграм-канал Ивана Котенко.

Депутат сообщил о разрушении кладки в здании в центре Омска

Совладельцы не могут попасть в проблемное помещение, так как неизвестно, кто его собственник.

Департамент строительства омской мэрии обследовал нежилое здание по адресу Куйбышева, 132/4. По словам собственников, в доме разрушается кирпичная кладка. Подробности в своем телеграм-канале сообщил депутат омского Горсовета Иван Котенко.

«Оно имеет несколько частных собственников, доля есть и у муниципалитета. Осенью этого года одна из наружных стен здания стала разрушаться. Кирпичная кладка деформировалась, это видно на фото невооруженным взглядом. Однако доступа в проблемное помещение ни у кого из собственников нет», — сообщил парламентарий.
Фото: Телеграм-канал Ивана Котенко

В мэрии Городу55 подтвердили, что часть здания принадлежит муниципалитету.

Иван Котенко добавил, что в соседних помещениях нет следов подтопления. Собственники здания переживают, что весной ситуация станет хуже. Они готовы провести ремонт и укрепить стены, но для это необходимо отыскать владельца проблемного помещения.

По данным сервиса 2Gis, в здании находятся областной центр спортивно-служебного собаководства, зоомагазины, студия одежды, мастерская по ремонту холодильного оборудования.

Ранее омичи рассказали об ужасном состоянии жилого дома №5 по улице 6-й Западной. Здание признали аварийным в 2018 году, в сентябре в одной из квартир обвалился потолок.

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#Евгений Игишев#Ремонт#Омск#Строительство#Департамент имущественных отношений#Комиссия#Разрушение#Собственники
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