Боятся обрушения. В центре Омска посыпалась кладка административного здания

Posted 27 декабря, 11:15
Published 27 декабря, 11:15
Modified 28 декабря, 01:52
Updated 28 декабря, 01:52
Департамент строительства омской мэрии обследовал нежилое здание по адресу Куйбышева, 132/4. По словам собственников, в доме разрушается кирпичная кладка. Подробности в своем телеграм-канале сообщил депутат омского Горсовета Иван Котенко.
«Оно имеет несколько частных собственников, доля есть и у муниципалитета. Осенью этого года одна из наружных стен здания стала разрушаться. Кирпичная кладка деформировалась, это видно на фото невооруженным взглядом. Однако доступа в проблемное помещение ни у кого из собственников нет», — сообщил парламентарий.
В мэрии Городу55 подтвердили, что часть здания принадлежит муниципалитету.
Иван Котенко добавил, что в соседних помещениях нет следов подтопления. Собственники здания переживают, что весной ситуация станет хуже. Они готовы провести ремонт и укрепить стены, но для это необходимо отыскать владельца проблемного помещения.
По данным сервиса 2Gis, в здании находятся областной центр спортивно-служебного собаководства, зоомагазины, студия одежды, мастерская по ремонту холодильного оборудования.
Ранее омичи рассказали об ужасном состоянии жилого дома №5 по улице 6-й Западной. Здание признали аварийным в 2018 году, в сентябре в одной из квартир обвалился потолок.