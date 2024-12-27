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Posted 27 декабря, 04:43

Published 27 декабря, 04:43

Modified 27 декабря, 04:45

Updated 27 декабря, 04:45

В конце декабря цены на бензин в Омской области стремительно выросли

Бензин опять дорожает: как изменились цены на топливо за неделю в Омской области

27 декабря 2024, 04:43
Фото: 1MI.

В конце декабря цены на бензин в Омской области стремительно выросли

В России в целом также зафиксирован рост цен на топливо, больше всего подорожал бензин в Волгоградской области.

По данным «Росстата» с 17 по 23 декабря 2024 года в 70 регионах России были зафиксированы изменения цен на бензин.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин также изменились. В столице стоимость бензина марки АИ-92 повысилась на 0,6%, а в Санкт-Петербурге — на 0,4%.

Что касается Омской области, то на 23 декабря 2024 года цена на бензин была следующей:

  • АИ-92 — 52,56 рублей за литр;
  • АИ-95 — 57,14;
  • АИ-98 — 76,46;
  • Дизель — 69,78.
Индексы потребительских цен по России
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России
Индексы потребительских цен по России. Фото: "Росстат"

Больше всего подорожало топливо в Волгоградской области, где его стоимость увеличилась на 0,8%. В то же время в Республике Тыва наблюдалось снижение цен на 0,5%.

Отметим, что повышение цен в Омской области стало обычным явлением в последнее время.

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#Диана Рязанцева#Омск#Омская область#Россия#Бензин#Цены
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