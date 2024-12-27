Бензин опять дорожает: как изменились цены на топливо за неделю в Омской области

Posted 27 декабря, 04:43
Published 27 декабря, 04:43
Modified 27 декабря, 04:45
Updated 27 декабря, 04:45
По данным «Росстата» с 17 по 23 декабря 2024 года в 70 регионах России были зафиксированы изменения цен на бензин.
В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин также изменились. В столице стоимость бензина марки АИ-92 повысилась на 0,6%, а в Санкт-Петербурге — на 0,4%.
Что касается Омской области, то на 23 декабря 2024 года цена на бензин была следующей:
Больше всего подорожало топливо в Волгоградской области, где его стоимость увеличилась на 0,8%. В то же время в Республике Тыва наблюдалось снижение цен на 0,5%.
Отметим, что повышение цен в Омской области стало обычным явлением в последнее время.