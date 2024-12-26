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Posted 26 декабря, 03:53

Published 26 декабря, 03:53

Modified 26 декабря, 03:55

Updated 26 декабря, 03:55

Защитник «Авангарда» Алекс Грант выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы

Защитник «Авангарда» Алекс Грант выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы

26 декабря 2024, 03:53
Фото: ХК «Авангард».
Об этом сообщил спортивный журналист Михаил Зислис.

Стало известно, что защитник омского «Авангарда» Алекс Грант может больше не сыграть за команду в этом сезоне. Причиной стала тяжелея травма, сообщил спортивный журналист Михаил Зислис в эфире «Спорт-Экспресса».

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Грант провел за «ястребов» пять матчей и набрал три очка, он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В начале сезона форвард играл в «Барысе», за команду из Казахстана он провел две встречи, но не набрал очков.

Напомним, что несколько дней «Авангард» объявил о расторжении контракта с нападающим Станиславом Галиевым. Эта новость подтвердила слухи, которые возникли около месяца назад. Тогда хоккейные эксперты сообщали, что команду покинут сразу три игрока: защитник Павел Коледов, нападающий Иван Игумнови сам Галиев. Однако расторгли контракт в результате только с последним.

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