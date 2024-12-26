Защитник «Авангарда» Алекс Грант выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы

Напомним, что несколько дней «Авангард» объявил о расторжении контракта с нападающим Станиславом Галиевым. Эта новость подтвердила слухи, которые возникли около месяца назад. Тогда хоккейные эксперты сообщали, что команду покинут сразу три игрока: защитник Павел Коледов, нападающий Иван Игумнови сам Галиев. Однако расторгли контракт в результате только с последним.