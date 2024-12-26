Защитник «Авангарда» Алекс Грант выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы

Posted 26 декабря, 03:53
Published 26 декабря, 03:53
Modified 26 декабря, 03:55
Updated 26 декабря, 03:55
Стало известно, что защитник омского «Авангарда» Алекс Грант может больше не сыграть за команду в этом сезоне. Причиной стала тяжелея травма, сообщил спортивный журналист Михаил Зислис в эфире «Спорт-Экспресса».
В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Грант провел за «ястребов» пять матчей и набрал три очка, он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. В начале сезона форвард играл в «Барысе», за команду из Казахстана он провел две встречи, но не набрал очков.
Напомним, что несколько дней «Авангард» объявил о расторжении контракта с нападающим Станиславом Галиевым. Эта новость подтвердила слухи, которые возникли около месяца назад. Тогда хоккейные эксперты сообщали, что команду покинут сразу три игрока: защитник Павел Коледов, нападающий Иван Игумнови сам Галиев. Однако расторгли контракт в результате только с последним.