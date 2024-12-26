Заканчивается уголь: в Муромцевском районе возникли серьезные проблемы с отоплением

Posted 26 декабря, 10:25
Published 26 декабря, 10:25
Modified 26 декабря, 10:27
Updated 26 декабря, 10:27
В Муромцевском районе Омской области все органы управления работают в последние дни в режиме «Повышенная готовность». Соответствующее распоряжение было подписано 23 декабря. Как рассказали местные подписчики Города55, у МУПа «Теплосеть-1» почти закончился уголь, так как поставщики отказались отгружать топливо из-за долгов.
В администрации района не стали отрицать существование проблем.
«Да, режим повышенной готовности введен, — рассказал корреспонденту Города55 по телефону врио главы района Сергей Казанков. — Но ситуация стабилизируется, уголь начинают завозить. Кризисная ситуация возникла, так как финансово-экономическая составляющая у „Теплосети“ хромает. Мы вышли на область, наш вопрос рассмотрели и профинансировали нас. Теперь ожидаем, когда будет назначена комиссия по ЧС…»
Финансовое положение МУПа «Теплосеть-1», похоже, оставляет желать лучшего: в 2023 году предприятие понесло убытки в 20,1 млн рублей при общей выручке 119 млн. Директор Роман Бурш, занимавший пост более 7 лет, в середине декабря ушел в отставку, и теперь «Теплосетью» руководит врио директора Вячеслав Суков.
Отметим, что и в Муромцевском районе сейчас нет постоянного главы: Вячеслав Девятериков, руководивший районом 12 лет, месяц назад ушел в отставку, чтобы возглавить областной лесхоз.