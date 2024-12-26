Заканчивается уголь: в Муромцевском районе возникли серьезные проблемы с отоплением

В Муромцевском районе Омской области все органы управления работают в последние дни в режиме «Повышенная готовность». Соответствующее распоряжение было подписано 23 декабря. Как рассказали местные подписчики Города55, у МУПа «Теплосеть-1» почти закончился уголь, так как поставщики отказались отгружать топливо из-за долгов.