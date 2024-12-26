gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 10:25

Published 26 декабря, 10:25

Modified 26 декабря, 10:27

Updated 26 декабря, 10:27

В Муромцевском районе возникли проблемы с отоплением из-за долгов МУПа

Заканчивается уголь: в Муромцевском районе возникли серьезные проблемы с отоплением

26 декабря 2024, 10:25
Фото: 1MI.

В Муромцевском районе возникли проблемы с отоплением из-за долгов МУПа

По словам врио главы района, сейчас ситуация стабилизируется.

В Муромцевском районе Омской области все органы управления работают в последние дни в режиме «Повышенная готовность». Соответствующее распоряжение было подписано 23 декабря. Как рассказали местные подписчики Города55, у МУПа «Теплосеть-1» почти закончился уголь, так как поставщики отказались отгружать топливо из-за долгов.

В администрации района не стали отрицать существование проблем.

«Да, режим повышенной готовности введен, — рассказал корреспонденту Города55 по телефону врио главы района Сергей Казанков. — Но ситуация стабилизируется, уголь начинают завозить. Кризисная ситуация возникла, так как финансово-экономическая составляющая у „Теплосети“ хромает. Мы вышли на область, наш вопрос рассмотрели и профинансировали нас. Теперь ожидаем, когда будет назначена комиссия по ЧС…»

Финансовое положение МУПа «Теплосеть-1», похоже, оставляет желать лучшего: в 2023 году предприятие понесло убытки в 20,1 млн рублей при общей выручке 119 млн. Директор Роман Бурш, занимавший пост более 7 лет, в середине декабря ушел в отставку, и теперь «Теплосетью» руководит врио директора Вячеслав Суков.

Отметим, что и в Муромцевском районе сейчас нет постоянного главы: Вячеслав Девятериков, руководивший районом 12 лет, месяц назад ушел в отставку, чтобы возглавить областной лесхоз.

Пауза не затянулась: экс-глава Муромцевского района получил новую должность
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#Отопление#Новости#Муромцевский район#Сергей Казанков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика