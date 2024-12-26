Задержка на четыре года: в Омске снесут аварийный дом на 4-й Транспортной

Как сообщается в постановлении, участок будет использован для размещения многоэтажной жилой застройки, а также для строительства объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Жильцы аварийного дома, в котором зарегистрировано 277 человек, будут выселены, а все их квартиры изъяты для муниципальных нужд.