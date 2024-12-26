Задержка на четыре года: в Омске снесут аварийный дом на 4-й Транспортной

Posted 26 декабря, 05:14
Published 26 декабря, 05:14
Modified 26 декабря, 05:36
Updated 26 декабря, 05:36
В Омске стартовало изъятие земельного участка и жилых помещений в аварийном доме на 4-й Транспортной площадью 2960 кв. м. Это решение было принято в соответствии с постановлением администрации города Омска, на основании решения Центрального районного суда.
Как сообщается в постановлении, участок будет использован для размещения многоэтажной жилой застройки, а также для строительства объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Жильцы аварийного дома, в котором зарегистрировано 277 человек, будут выселены, а все их квартиры изъяты для муниципальных нужд.
Изъятие осуществляется в рамках решения муниципальных нужд, и контроль за выполнением постановления оставлен за главой города.
Напомним, данный дом был признан аварийным еще в 2017 году, а расселение жильцов планировалось завершить к 31 декабря 2020 года. Однако процесс затянулся, и в апреле 2024 года прокуратура подала иск в суд с требованием немедленно расселить жильцов.