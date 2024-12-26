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Posted 26 декабря, 06:34

Published 26 декабря, 06:34

Modified 26 декабря, 06:38

Updated 26 декабря, 06:38

Яркие и сексуальные: собираем новогодние образы в омских секонд-хендах

Яркие и сексуальные: собираем новогодние образы в омских секонд-хендах

26 декабря 2024, 06:34
Фото: 1MI.
Уже на следующей неделе наступит главный праздник года. Под конец декабря времени катастрофически не хватает: много домашних дел и завал на работе. Но корпоратив и празднование Нового года в планах есть почти у всех. А возможно ли отыскать стильный образ в секонд-хенде? Мы решили проверить.

В поисках новогоднего наряда мы решили пройтись по самым популярным секонд-хендам Нефтяников. На полках висит бесчисленное множество самых разных платьев: красные, черные, с рюшами, с блестяшками. В общем — на любой вкус и цвет.

Символ 2025 года и центральная фигура праздника — Зеленая Деревянная Змея. Она осторожна, любит натуральность, уют, минимализм и лаконичность без агрессивной отделки.

Образ №1

Поскольку год предстоит прожить под знаком Зеленой Змеи, отсюда главные рекомендации по цвету. Конечно же, в идеале стоит выбрать зеленый цвет, однако немаловажен оттенок. Как утверждают стилисты, выбирать стоит между холодным изумрудным, темно-зеленым и травяной гаммой. Вообщем в приоритете природные цвета. А вот крикливые неоновые лучше обходить стороной.

Для новогоднего наряда выбирайте легкие и струящиеся ткани
Для новогоднего наряда выбирайте легкие и струящиеся ткани. Фото: gorod55.ru

Образ №2

Главный цвет сезона 2024 — 2025 — глубокий бордовый, поэтому игнорировать его тоже недопустимо. Змея не будет против черного или коричневого цветов, они не так бросаются в глаза, зато универсальные и даже немного загадочные. Кстати, по мнению астрологов, новогодний образ в коричневой гамме принесет чувство устойчивости и даже поможет в реализации некоторых планов.

Такое платье стоит 1550 рублей без скидок
Такое платье стоит 1550 рублей без скидок. Фото: gorod55.ru

Образ №3

Фасон приветствуется классический, либо строгого покроя. Выбирайте элегантный образ, который подчеркнет вашу индивидуальность.

За такое платье нужно отдать 1290 рублей
А такое платье обойдется в 75 рублей
За такое платье нужно отдать 1290 рублей. Фото: gorod55.ru

Например, к сдержанному и однотонному платью можно подобрать яркие туфли. В этом случае образ получится цельным.

За туфли, как на фото ниже, в секонде без скидок нужно заплатить 2550 рублей.

Если хотите что-то необычное, то выбирайте каблуки нестандартной формы
Если хотите что-то необычное, то выбирайте каблуки нестандартной формы
Если хотите что-то необычное, то выбирайте каблуки нестандартной формы. Фото: gorod55.ru

Кстати, если не знаете, какие аксессуары выбрать, то, как советуют многие стилисты, можно приобрести беспроигрышный для Нового года 2025 вариант — серебристый клатч прямоугольной формы.

Образ №4

Для любительниц брючных костюмов можно выбрать широкие фасоны, а женственности образу добавит блузка.

Фото: gorod55.ru

Стоимость этого образа из секонд-хенда ориентировочная и будет зависеть от скидок, которые действительны в день покупки. Рубашка обойдется в 80 рублей, брюки — в 200 рублей.

Образ №5

В случае, если вам очень хочется выделиться в праздничный вечер, тогда присмотритесь к ярким, акцентным или блестящим вещам.

На самом деле, в магазине столько платьев, что разбегаются глаза
Цена такого забавного наряда - 110 рублей
Стоимость этого платья без скидки составляет 1550 рублей
На самом деле, в магазине столько платьев, что разбегаются глаза. Фото: gorod55.ru
В стиле советского кино: в Омске продают наряды из культовых новогодних фильмов
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#Ольга Скворцова#Общество#Мода#Омск#Новый год#Астрология#Стиль#Аксессуары#Платья#Новогодние образы
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