Яркие и сексуальные: собираем новогодние образы в омских секонд-хендах

Уже на следующей неделе наступит главный праздник года. Под конец декабря времени катастрофически не хватает: много домашних дел и завал на работе. Но корпоратив и празднование Нового года в планах есть почти у всех. А возможно ли отыскать стильный образ в секонд-хенде? Мы решили проверить.

В поисках новогоднего наряда мы решили пройтись по самым популярным секонд-хендам Нефтяников. На полках висит бесчисленное множество самых разных платьев: красные, черные, с рюшами, с блестяшками. В общем — на любой вкус и цвет. Символ 2025 года и центральная фигура праздника — Зеленая Деревянная Змея. Она осторожна, любит натуральность, уют, минимализм и лаконичность без агрессивной отделки. Образ №1 Поскольку год предстоит прожить под знаком Зеленой Змеи, отсюда главные рекомендации по цвету. Конечно же, в идеале стоит выбрать зеленый цвет, однако немаловажен оттенок. Как утверждают стилисты, выбирать стоит между холодным изумрудным, темно-зеленым и травяной гаммой. Вообщем в приоритете природные цвета. А вот крикливые неоновые лучше обходить стороной. Для новогоднего наряда выбирайте легкие и струящиеся ткани . Фото: gorod55.ru Образ №2 Главный цвет сезона 2024 — 2025 — глубокий бордовый, поэтому игнорировать его тоже недопустимо. Змея не будет против черного или коричневого цветов, они не так бросаются в глаза, зато универсальные и даже немного загадочные. Кстати, по мнению астрологов, новогодний образ в коричневой гамме принесет чувство устойчивости и даже поможет в реализации некоторых планов. Такое платье стоит 1550 рублей без скидок . Фото: gorod55.ru Образ №3 Фасон приветствуется классический, либо строгого покроя. Выбирайте элегантный образ, который подчеркнет вашу индивидуальность. За такое платье нужно отдать 1290 рублей . Фото: gorod55.ru Например, к сдержанному и однотонному платью можно подобрать яркие туфли. В этом случае образ получится цельным. За туфли, как на фото ниже, в секонде без скидок нужно заплатить 2550 рублей. Если хотите что-то необычное, то выбирайте каблуки нестандартной формы . Фото: gorod55.ru Кстати, если не знаете, какие аксессуары выбрать, то, как советуют многие стилисты, можно приобрести беспроигрышный для Нового года 2025 вариант — серебристый клатч прямоугольной формы. Образ №4 Для любительниц брючных костюмов можно выбрать широкие фасоны, а женственности образу добавит блузка. Фото: gorod55.ru Стоимость этого образа из секонд-хенда ориентировочная и будет зависеть от скидок, которые действительны в день покупки. Рубашка обойдется в 80 рублей, брюки — в 200 рублей. Образ №5 В случае, если вам очень хочется выделиться в праздничный вечер, тогда присмотритесь к ярким, акцентным или блестящим вещам. На самом деле, в магазине столько платьев, что разбегаются глаза . Фото: gorod55.ru В стиле советского кино: в Омске продают наряды из культовых новогодних фильмов Узнать подробнее