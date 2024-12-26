Яркие и сексуальные: собираем новогодние образы в омских секонд-хендах

Posted 26 декабря, 06:34
Published 26 декабря, 06:34
Modified 26 декабря, 06:38
Updated 26 декабря, 06:38
В поисках новогоднего наряда мы решили пройтись по самым популярным секонд-хендам Нефтяников. На полках висит бесчисленное множество самых разных платьев: красные, черные, с рюшами, с блестяшками. В общем — на любой вкус и цвет.
Символ 2025 года и центральная фигура праздника — Зеленая Деревянная Змея. Она осторожна, любит натуральность, уют, минимализм и лаконичность без агрессивной отделки.
Образ №1
Поскольку год предстоит прожить под знаком Зеленой Змеи, отсюда главные рекомендации по цвету. Конечно же, в идеале стоит выбрать зеленый цвет, однако немаловажен оттенок. Как утверждают стилисты, выбирать стоит между холодным изумрудным, темно-зеленым и травяной гаммой. Вообщем в приоритете природные цвета. А вот крикливые неоновые лучше обходить стороной.
Образ №2
Главный цвет сезона 2024 — 2025 — глубокий бордовый, поэтому игнорировать его тоже недопустимо. Змея не будет против черного или коричневого цветов, они не так бросаются в глаза, зато универсальные и даже немного загадочные. Кстати, по мнению астрологов, новогодний образ в коричневой гамме принесет чувство устойчивости и даже поможет в реализации некоторых планов.
Образ №3
Фасон приветствуется классический, либо строгого покроя. Выбирайте элегантный образ, который подчеркнет вашу индивидуальность.
Например, к сдержанному и однотонному платью можно подобрать яркие туфли. В этом случае образ получится цельным.
За туфли, как на фото ниже, в секонде без скидок нужно заплатить 2550 рублей.
Кстати, если не знаете, какие аксессуары выбрать, то, как советуют многие стилисты, можно приобрести беспроигрышный для Нового года 2025 вариант — серебристый клатч прямоугольной формы.
Образ №4
Для любительниц брючных костюмов можно выбрать широкие фасоны, а женственности образу добавит блузка.
Стоимость этого образа из секонд-хенда ориентировочная и будет зависеть от скидок, которые действительны в день покупки. Рубашка обойдется в 80 рублей, брюки — в 200 рублей.
Образ №5
В случае, если вам очень хочется выделиться в праздничный вечер, тогда присмотритесь к ярким, акцентным или блестящим вещам.