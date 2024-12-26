В Омской области готовят к ремонту участок «трассы смерти», где массово гибнут люди

Posted 26 декабря, 06:36
Published 26 декабря, 06:36
Modified 26 декабря, 06:42
Updated 26 декабря, 06:42
Главное управление государственной экспертизы 25 декабря одобрило проект капитального ремонта трассы Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Речь идет об участке с 540-го по 579-й километр в Любинском районе.
Застройщиком выступает «Федеральное управление автомобильных дорог „Сибирь“ Федерального дорожного агентства».
Документы по проекту подготовили компании «Энергия Плюс» и «Росинсталпроект». По данным Rusprofile, «Энергия Плюс» зарегистрирована в 2003 году в Москве. Руководителем и учредителем является Дмитрий Яблоков. «Росинсталпроект» работает с 2007 года, зарегистрирована в Новосибирске.
Автодорогу «Омск-Тюмень» в народе называют «трассой смерти» из-за большого количества ДТП с летальным исходом. Так, в середине марта на 565-м километре трассы произошла авария, в которой погибли 8 человек.