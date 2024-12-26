В Омской области готовят к ремонту участок «трассы смерти», где массово гибнут люди

Документы по проекту подготовили компании «Энергия Плюс» и «Росинсталпроект». По данным Rusprofile, «Энергия Плюс» зарегистрирована в 2003 году в Москве. Руководителем и учредителем является Дмитрий Яблоков. «Росинсталпроект» работает с 2007 года, зарегистрирована в Новосибирске.