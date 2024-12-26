В Омске поменяли статус бани, рынки и пассажирское предприятие

Posted 26 декабря, 08:48
Published 26 декабря, 08:48
Modified 26 декабря, 08:50
Updated 26 декабря, 08:50
Согласно федеральному законодательству, с 1 января 2025 года в России не должно остаться муниципальных предприятий. Сегодня, 26 декабря, за 6 дней до истечения срока, стало известно об окончании преобразований в 3 МУПах города Омска: это «Муниципальные рынки», «Банное хозяйство» и «Пассажирское предприятие №8». Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что все эти предприятия с сегодняшнего дня получили статус акционерного общества.
Напомним: судьба омских МУПов много раз обсуждалась в городском Совете. Представители мэрии каждый раз уточняли, что смена статуса не повлечет за собой никаких принципиальных изменений: предприятия сохранят свой функционал, а единственным акционером будет муниципалитет.
Еще один омский МУП, «Тепловая компания», стал акционерным обществом в октябре 2023 года.