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Posted 26 декабря, 08:48

Published 26 декабря, 08:48

Modified 26 декабря, 08:50

Updated 26 декабря, 08:50

В Омске завершилось преобразование бань, рынков и ПП-8

В Омске поменяли статус бани, рынки и пассажирское предприятие

26 декабря 2024, 08:48
Фото: gorod55.ru.

В Омске завершилось преобразование бань, рынков и ПП-8

Сразу 3 МУПа превратились в акционерные общества.

Согласно федеральному законодательству, с 1 января 2025 года в России не должно остаться муниципальных предприятий. Сегодня, 26 декабря, за 6 дней до истечения срока, стало известно об окончании преобразований в 3 МУПах города Омска: это «Муниципальные рынки», «Банное хозяйство» и «Пассажирское предприятие №8». Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что все эти предприятия с сегодняшнего дня получили статус акционерного общества.

Напомним: судьба омских МУПов много раз обсуждалась в городском Совете. Представители мэрии каждый раз уточняли, что смена статуса не повлечет за собой никаких принципиальных изменений: предприятия сохранят свой функционал, а единственным акционером будет муниципалитет.

Еще один омский МУП, «Тепловая компания», стал акционерным обществом в октябре 2023 года.

В Омске началась процедура приватизации бань, рынков и пассажирского предприятия
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Реорганизация#МУПы#Муниципальные рынки#Банное хозяйство#ПП-8
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