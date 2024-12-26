В Омске поменяли статус бани, рынки и пассажирское предприятие

Согласно федеральному законодательству, с 1 января 2025 года в России не должно остаться муниципальных предприятий. Сегодня, 26 декабря, за 6 дней до истечения срока, стало известно об окончании преобразований в 3 МУПах города Омска: это «Муниципальные рынки», «Банное хозяйство» и «Пассажирское предприятие №8». Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что все эти предприятия с сегодняшнего дня получили статус акционерного общества.