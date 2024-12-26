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Posted 26 декабря, 08:22

Published 26 декабря, 08:22

Modified 26 декабря, 08:24

Updated 26 декабря, 08:24

График работы МФЦ на новогодние праздники

Уйдут на выходные: анонсирован график работы МФЦ в Омске на новогодние праздники

26 декабря 2024, 08:22
Фото: 1MI. График работы МФЦ на новогодние праздники

Стал известен график работы МФЦ в Омске на Новый год и праздники

Начиная с 29 декабря многофункциональные центры будут работать по измененному графику. Рассказываем подробнее о графике в январе.

В последние дни декабря и в начале января изменится график работы МФЦ на территории Омска. Вплоть до 31 декабря по обычному графику будут работать пять отделений — центры «Мои документы» по следующим адресам:

  • Масленникова, 58;
  • Богдана Хмельницкого, 283/3;
  • Комарова, 11/1;
  • Мишина, 8;
  • Проспект Мира, 19.

На Арктической, 37 в последний день декабря центр будет открыт для посетителей с 10.00 до 19.00 часов.

Для центров «Мои документы» на Дмитриева, 5/3 и Пушкина, 59/1 расписание будет следующим:

  • 28 декабря — с 8.15 до 19.00;
  • 29, 30 и 31 декабря — выходной.

График работы МФЦ для бизнеса на проспекте Комарова, 11/1 выглядит так:

  • 28 декабря — с 9.00 до 17.00;
  • 29, 30 и 31 декабря — выходной.

С 1 по 8 января 2025 года у омичей не получится попасть ни в один МФЦ в Омске. Отделения с работниками будут на выходных. А 9 января работа центров «Мои документы» начнется в обычном режиме.

Напомним, ранее Город55 публиковал график работы популярных омских ТЦ (здесь можно почитать, когда распахнутся двери центров в январе) и почтовых отделений.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#МФЦ#Новости#Новогодние праздники#График работы#Новый год 2025
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