Уйдут на выходные: анонсирован график работы МФЦ в Омске на новогодние праздники

Posted 26 декабря, 08:22
Published 26 декабря, 08:22
Modified 26 декабря, 08:24
Updated 26 декабря, 08:24
В последние дни декабря и в начале января изменится график работы МФЦ на территории Омска. Вплоть до 31 декабря по обычному графику будут работать пять отделений — центры «Мои документы» по следующим адресам:
На Арктической, 37 в последний день декабря центр будет открыт для посетителей с 10.00 до 19.00 часов.
Для центров «Мои документы» на Дмитриева, 5/3 и Пушкина, 59/1 расписание будет следующим:
График работы МФЦ для бизнеса на проспекте Комарова, 11/1 выглядит так:
С 1 по 8 января 2025 года у омичей не получится попасть ни в один МФЦ в Омске. Отделения с работниками будут на выходных. А 9 января работа центров «Мои документы» начнется в обычном режиме.
Напомним, ранее Город55 публиковал график работы популярных омских ТЦ (здесь можно почитать, когда распахнутся двери центров в январе) и почтовых отделений.