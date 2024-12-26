Стратегия и 2 послания: как планирует развивать Омскую область Виталий Хоценко?

Говорить о достигнутом все-таки еще слишком рано: после появления Хоценко в Омске прошло всего 20 месяцев, после первого послания — и вовсе год с небольшим. На реализацию любого проекта нужно хотя бы несколько лет. Сейчас же мы видим только, что работа идет и что по отдельным направлениям может быть существенный прогресс — но это пока неточно. Например, строительство аэропорта в Федоровке омичам обещали все губернаторы, но пассажирские самолеты продолжают снижаться над центром города.