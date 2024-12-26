Стратегия и 2 послания: как планирует развивать Омскую область Виталий Хоценко?

Posted 26 декабря, 06:00
Published 26 декабря, 06:00
Modified 26 декабря, 06:00
Updated 26 декабря, 06:00
Губернатор №4 управляет Омской областью вот уже второй год. За это время Виталий Хоценко не подготовил новую стратегию развития региона: можно предположить, что такой цели просто не было. Есть стратегия, подписанная Александром Бурковым и теоретически актуальная до 2030 года. Еще есть 2 бюджетных послания, озвученных Хоценко перед Законодательным собранием и содержащих набор конкретных идей и начинаний. Получается, эти послания и являются основным источником данных о том, каким видит будущее региона очередной губернатор.
Источник не слишком репрезентативный. В соответствии с законами жанра послания не слишком концептуальны, а горизонт планирования в них — конец следующего года. Это руководство к действию для непосредственных подчиненных губернатора, своеобразный отчет о повседневной работе, опрокинутый в будущее. Однако как раз этим послания и ценны, так что в случае Виталия Хоценко можно так же, как с его предшественниками, попытаться оценить образ будущего региона.
Состояние Омской области к 2023 году
В своем первом бюджетном послании Хоценко говорит совсем немного о том, в каком состоянии принял регион. Север Омской области, по его словам, «незаслуженно обделен вниманием» (и мы помним, что тезисы о необходимости развития Севера были в программах предыдущих губернаторов). Особая экономическая зона «Авангард» развивается недостаточно быстро: нужно больше резидентов, больше территории.
Омская промышленность, по словам Хоценко, «имеет уникальные компетенции и большое желание развиваться», находится на подъеме, самые успешные отрасли — «машиностроение и оборонно-промышленный комплекс, химическая отрасль, а также производство электроники». А вот сельское хозяйство сталкивается с существенными трудностями и нуждается в помощи.
Кроме того, губернатор констатировал, что есть проблемы с коммунальной инфраструктурой (ветхость сетей и аварийность как следствие), сохраняется острота экологических вопросов. Из всего этого он и исходил, формулируя конкретные задачи для правительства.
Планы
«Определяю 4 приоритета, — говорится в первом послании Хоценко. — Это развитие исторически сильных омской промышленности и сельского хозяйства, а также потенциальные точки роста — логистика и комфортная среда для жизни».
В том, что касается промышленности, губернатор запланировал «скорейшее создание индустриальных парков и промышленных технопарков» ради снижения издержек и формирование кластеров «для развития межрегиональной кооперации». Упоминались технопарки «Иртыш», «Омск Диджитал», еще 5 парков, открытие которых запланировано на 2025 год. Помогать предприятиям должны прямые субсидии и льготные займы от специально учрежденного регионального фонда развития промышленности.
Аграриям решено было выдавать субсидии на возмещение затрат по приобретению молодняка крупного рогатого скота, на оздоровление стада, приобретение оборудования для маркировки. Частично будут возмещаться затраты на дизельное топливо, губернатор пообещал добиваться федерального финансирования на создание агробиотехнопарка и агропромышленных парков.
Отдельно правительство должно поддерживать фермеров из северных районов, решивших заниматься там молочным животноводством. И еще один пункт — развитие сельских агломераций, начиная с Калачинской.
Логистическое направление — это в первую очередь строительство аэропорта в Федоровке. Хоценко пообещал «добиваться, чтобы проект был реализован до 2028 года», и задумался вслух о создании «особой портовой зоны», благо недалеко от Федоровки протекает река.
По словам губернатора, планируются ввод в эксплуатацию до 2026 года второй очереди логопарка «Солнечный», открытие крупного распределительного центра «Вайлдберриз», расширение площадки «Трансконтейнера».
4-й «приоритет» — «комфортная среда для жизни». По этому пункту послание предполагает дальнейшее внедрение цифровых сервисов, выполнение «майских указов», повышение зарплат для тех категорий бюджетников, которые этими указами не охвачены, увеличение выплат ко Дню Победы, развитие медицинской инфраструктуры (строительство новой поликлиники в Восточном, детского инфекционного стационара, жилья для сельских фельдшеров). К этому прибавляется обновление инфраструктуры образования (строительство и ремонт).
В бюджетном послании 2024 года речь шла о расширении посевных площадей, росте инвестиций, продолжении модернизации систем здравоохранения и образования.
Итоги реализации
Говорить о достигнутом все-таки еще слишком рано: после появления Хоценко в Омске прошло всего 20 месяцев, после первого послания — и вовсе год с небольшим. На реализацию любого проекта нужно хотя бы несколько лет. Сейчас же мы видим только, что работа идет и что по отдельным направлениям может быть существенный прогресс — но это пока неточно. Например, строительство аэропорта в Федоровке омичам обещали все губернаторы, но пассажирские самолеты продолжают снижаться над центром города.
В перспективе у Хоценко может появиться и полноценная стратегия, охватывающая период, скажем, до 2036 года. В этом случае появится больше данных для анализа. Пока же действующий глава региона ограничивается планами на ближайшее будущее.