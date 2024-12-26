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Posted 26 декабря, 04:42

Published 26 декабря, 04:42

Modified 26 декабря, 04:59

Updated 26 декабря, 04:59

Сотрудники «Титана» организовали благотворительную акцию «Новогоднее чудо»

Сотрудники «Титана» организовали благотворительную акцию «Новогоднее чудо»

26 декабря 2024, 04:42
Фото: ГК «Титан».
Работники компании в рамках благотворительной новогодней акции каждый год дарят подарки и исполняют желания детей с особенностями развития.

В преддверии Нового года ГК «Титан» провела уже ставшую доброй традицией благотворительную акцию «Новогоднее чудо». Сотрудники компании ежегодно дарят праздник и исполняют заветные желания детей с особенностями развития. Ребята на Новый год получали музыкальные инструменты, полезные гаджеты и спортинвентарь, а также наборы для своих хобби.

«В канун новогодних праздников все, даже взрослые, начинают верить в чудеса и это лучшее время, чтобы почувствовать себя немного волшебниками. Сияющие глаза детей, их неподдельная радость от подарка — самая ценная награда. Очень приятно, что в корпоративной культуре нашей компании есть такая добрая традиция и что так много коллег в Новый год стремятся исполнить заветные желания ребят», — подчеркнула замгендиректора по корпоративным коммуникациям ГК «Титан» Лариса Духанина.

На этот раз компания помогла исполнить мечты 20 детей: им вручили акустическую гитару, самокат-снегокат, гантели, наушники, смартфон, косметику и разнообразные предметы для творчества.

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#Омск#Акция#Новости#ГК Титан#Подарки#Новый год 2025
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