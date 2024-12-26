Сотрудники «Титана» организовали благотворительную акцию «Новогоднее чудо»

В преддверии Нового года ГК «Титан» провела уже ставшую доброй традицией благотворительную акцию «Новогоднее чудо». Сотрудники компании ежегодно дарят праздник и исполняют заветные желания детей с особенностями развития. Ребята на Новый год получали музыкальные инструменты, полезные гаджеты и спортинвентарь, а также наборы для своих хобби.