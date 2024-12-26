Сколько стоит красная икра в Омске: смотрим цены в местных магазинах

Posted 26 декабря, 07:00
Published 26 декабря, 07:00
Modified 26 декабря, 07:02
Updated 26 декабря, 07:02
Цены на красную икру в омских магазинах перед Новым годом значительно разнятся: влияет на стоимость производитель, сорт и вид продукции. На полках представлены как бюджетные имитированные варианты, так и дорогая натуральная икра премиум-класса. Город55 подготовил обзор предложений популярных торговых сетей.
В каталоге «Магнита» самой дорогой оказалась икра кеты, представленная в весовом формате 200 грамм за 2 320 рублей. Также выделяется зернистая икра горбуши от «Залив Восток», которая стоит 1 200 рублей за 140 грамм.
В «Пятерочке» представлены преимущественно имитированные виды икры, доступные по демократичным ценам. Самая дорогая натуральная икра — «Камчатское море», стоимость которой составляет 730 рублей за 90 грамм.
В сервисе доставки «Самокат» доступно три вида икры. Выделяется зернистая икра горбуши «Путина» стоимостью 1 239 рублей за 90 грамм. Она занимает верхнюю ценовую категорию среди предложений.
Ассортимент «Окей» представлен как доступными имитированными вариантами, так и премиальной натуральной икрой. Самая дорогая — зернистая икра лосося «Камчатское море» за 5 140 рублей за 500 грамм.
В «Ленте» представлена самая дорогая икра в нашем обзоре — зернистая лососевая икра «Красное Золото» 1-го сорта, стоимость которой достигает 6 200 рублей за 500 грамм. Также магазин предлагает широкий выбор имитированных продуктов по низким ценам.
За год жители России, как выяснили аналитики «Контур.Маркета», стали все больше отдавать предпочтение имитированной красной икре. Спрос на этот продукт в стране, по сообщению «Известий», вырос на 19%.
Основная причина такого «изменения» — значительное подорожание натуральной икры, стоимость которой на маркетплейсах достигает 9–12 тысяч рублей за килограмм, тогда как имитированная подорожала всего на 4%, до 1 000 рублей за килограмм.
Эксперты Рыбного союза подтверждают снижение потребления натуральной икры. Это связано с высокими ценами из-за неудачного сезона добычи лососевых на Дальнем Востоке и введения обязательной маркировки. При этом качество имитированной икры улучшилось благодаря новым технологиям, что сделало ее более привлекательной и доступной. Продукт является антиаллергенным, что также влияет на рост его популярности среди потребителей.
Если ваш бюджет ограничен, стоит обратить внимание на собственные бренды торговых сетей, а также на имитированные продукты, которые отличаются низкой ценой. Тем, кто готов потратить больше на праздничный стол, подойдут премиальные варианты.
Перед покупкой рекомендуется сравнить цены в разных магазинах, так как даже один и тот же продукт может стоить по-разному. Такой подход поможет не только сэкономить, но и сделать ваш новогодний стол по-настоящему праздничным.
Напомним, ранее Город55 писал о важных правилах при выборе красной икры.