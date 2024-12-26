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Posted 26 декабря, 07:00

Published 26 декабря, 07:00

Modified 26 декабря, 07:02

Updated 26 декабря, 07:02

Перед покупкой рекомендуется сравнить цены в разных магазинах

Сколько стоит красная икра в Омске: смотрим цены в местных магазинах

26 декабря 2024, 07:00
Фото: 1MI. Перед покупкой рекомендуется сравнить цены в разных магазинах

Стала известна стоимость красной икры к Новому году в Омске

На новогоднем столе атрибутом некой роскоши считаются бутерброды с красной и черной икрой. Сколько стоит рыбный деликатес в 2024 году, как его выбрать и чем полезен продукт — в нашем материале.

Цены на красную икру в омских магазинах перед Новым годом значительно разнятся: влияет на стоимость производитель, сорт и вид продукции. На полках представлены как бюджетные имитированные варианты, так и дорогая натуральная икра премиум-класса. Город55 подготовил обзор предложений популярных торговых сетей.

Стоимость икры в «Магните»

В каталоге «Магнита» самой дорогой оказалась икра кеты, представленная в весовом формате 200 грамм за 2 320 рублей. Также выделяется зернистая икра горбуши от «Залив Восток», которая стоит 1 200 рублей за 140 грамм.

  • Икра «Моя цена» красная имитированная с кремом — 56 рублей (200 грамм);
  • Икра «Доброфиш» имитированная красная с ароматом копчения — 120 рублей (420 грамм);
  • Икра красная горбуши — 580 рублей (95 грамм);
  • Икра лососевая «Залив Восток» красная зернистая горбуши — 1 200 рублей (140 грамм);
  • Икра нерки красная весовая — 1 940 рублей (299 грамм);
  • Икра горбуши красная весовая — 2 000 рублей (200 грамм);
  • Икра кеты красная весовая — 2 320 рублей (200 грамм).
Доступные варианты красной икры в «Магните»
Доступные варианты красной икры в "Магните"
Доступные варианты красной икры в "Магните"
Доступные варианты красной икры в "Магните"
Доступные варианты красной икры в "Магните"
Доступные варианты красной икры в "Магните"
Доступные варианты красной икры в "Магните"
Доступные варианты красной икры в «Магните». Фото: Скриншот сайта «Магнит»

Стоимость икры в «Пятерочке»

В «Пятерочке» представлены преимущественно имитированные виды икры, доступные по демократичным ценам. Самая дорогая натуральная икра — «Камчатское море», стоимость которой составляет 730 рублей за 90 грамм.

  • Икра имитированная «Fish House» со вкусом лососевой икры с кремом — 50 рублей (200 грамм);
  • Икра имитированная Fish House красная со вкусом лососевой икры — 100 рублей (220 грамм);
  • Икра лососевая «Тунгутун» — 700 рублей (90 грамм);
  • Икра нерки «Камчатское море» зернистая соленая — 700 рублей (90 грамм);
  • Икра «Камчатское море» лососевая — 730 рублей (90 грамм).
Доступные варианты красной икры в «Пятерочке»
Доступные варианты красной икры в "Пятерочке"
Доступные варианты красной икры в "Пятерочке"
Доступные варианты красной икры в "Пятерочке"
Доступные варианты красной икры в "Пятерочке"
Доступные варианты красной икры в «Пятерочке». Фото: Скриншот сайта «Пятерочка»

Стоимость икры в «Самокате»

В сервисе доставки «Самокат» доступно три вида икры. Выделяется зернистая икра горбуши «Путина» стоимостью 1 239 рублей за 90 грамм. Она занимает верхнюю ценовую категорию среди предложений.

  • Лососевая икра «Путина» зернистая соленая — 999 рублей (95 грамм);
  • Икра горбуши «Самокат» зернистая — 1 099 рублей (100 грамм);
  • Икра горбуши «Путина» зернистая соленая — 1 239 рублей (90 грамм).
В "Самокате" представлено три вида красной икры
В "Самокате" представлено три вида красной икры
В «Самокате» представлено три вида красной икры
В "Самокате" представлено три вида красной икры. Фото: Скриншот приложения «Самокат»

Стоимость икры в «Окей»

Ассортимент «Окей» представлен как доступными имитированными вариантами, так и премиальной натуральной икрой. Самая дорогая — зернистая икра лосося «Камчатское море» за 5 140 рублей за 500 грамм.

  • Икра «Балтийский берег» имитированная красная — 77 рублей (220 грамм);
  • Икра лососевая «Окей» зернистая — 1 040 рублей (100 грамм);
  • Икра лососевая горбуша «Путина» — 2 580 рублей (240 грамм);
  • Икра «Русское море» лососевая кета — 2 920 рублей (210 грамм);
  • Икра лососевая «Красное Золото» зернистая горбуша — 3 280 рублей (320 грамм);
  • Икра лососевая зернистая «Камчатское море» — 5 140 рублей (500 грамм).
Доступные варианты красной икры в «Окей»
Доступные варианты красной икры в "Окей"
Доступные варианты красной икры в "Окей"
Доступные варианты красной икры в "Окей"
Доступные варианты красной икры в "Окей"
Доступные варианты красной икры в "Окей"
Доступные варианты красной икры в «Окей». Фото: Скриншот сайта «Окей»

Стоимость икры в «Ленте»

В «Ленте» представлена самая дорогая икра в нашем обзоре — зернистая лососевая икра «Красное Золото» 1-го сорта, стоимость которой достигает 6 200 рублей за 500 грамм. Также магазин предлагает широкий выбор имитированных продуктов по низким ценам.

  • Икра красная имитированная «Полезные продукты» с майонезным соусом — 60 рублей (180 грамм);
  • Икра лососевая имитированная «Русское море Стольная» — 80 рублей (230 грамм);
  • Икра лососевая «365 дней» зернистая 1-й сорт — 530 рублей (75 грамм);
  • Икра лососевая «Лента» зернистая 1-й сорт — 1 149 рублей (140 грамм);
  • Икра горбуши «Камчатское море» зернистая — 3 800 рублей (320 грамм);
  • Икра лососевая «Красное золото» 1-й сорт — 6 200 рублей (500 грамм).
Доступные варианты красной икры в «Ленте»
Доступные варианты красной икры в "Ленте"
Доступные варианты красной икры в "Ленте"
Доступные варианты красной икры в "Ленте"
Доступные варианты красной икры в "Ленте"
Доступные варианты красной икры в "Ленте"
Доступные варианты красной икры в «Ленте». Фото: Скриншот сайта «Лента»

Почему россияне покупают искусственную икру

За год жители России, как выяснили аналитики «Контур.Маркета», стали все больше отдавать предпочтение имитированной красной икре. Спрос на этот продукт в стране, по сообщению «Известий», вырос на 19%.

Основная причина такого «изменения» — значительное подорожание натуральной икры, стоимость которой на маркетплейсах достигает 9–12 тысяч рублей за килограмм, тогда как имитированная подорожала всего на 4%, до 1 000 рублей за килограмм.

Эксперты Рыбного союза подтверждают снижение потребления натуральной икры. Это связано с высокими ценами из-за неудачного сезона добычи лососевых на Дальнем Востоке и введения обязательной маркировки. При этом качество имитированной икры улучшилось благодаря новым технологиям, что сделало ее более привлекательной и доступной. Продукт является антиаллергенным, что также влияет на рост его популярности среди потребителей.

Россияне стали переходить с натуральной красной икры на имитированную
Россияне стали переходить с натуральной красной икры на имитированную. Фото: 1MI

Общие советы по выбору красной икры

Если ваш бюджет ограничен, стоит обратить внимание на собственные бренды торговых сетей, а также на имитированные продукты, которые отличаются низкой ценой. Тем, кто готов потратить больше на праздничный стол, подойдут премиальные варианты.

Перед покупкой рекомендуется сравнить цены в разных магазинах, так как даже один и тот же продукт может стоить по-разному. Такой подход поможет не только сэкономить, но и сделать ваш новогодний стол по-настоящему праздничным.

Напомним, ранее Город55 писал о важных правилах при выборе красной икры.

Новый год близко: чем отличается красная икра разных рыб и как ее правильно выбрать
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#Диана Рязанцева#Омск#Новый год#Россия#Цены#Красная икра#Премиальная икра#Сравнение цен#Торговые сети#Имитационная икра
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