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Posted 26 декабря, 03:45

Published 26 декабря, 03:45

Modified 26 декабря, 04:14

Updated 26 декабря, 04:14

В ближайшие сутки омичи столкнутся с опасными погодными явлениями

Сильный гололед и изморозь: омичей предупредили об опасных погодных явлениях

26 декабря 2024, 03:45
Фото: Изображение Midjourney.

В ближайшие сутки омичи столкнутся с опасными погодными явлениями

С 26 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия.

По информации Обь-Иртышского УГМС, с 26 декабря в Омской области ожидаются неблагоприятные погодные условия, включая сильное гололедно-изморозевое отложение. Это явление может привести к значительному ухудшению дорожных условий и повышенному риску техногенных аварий.

В связи с ухудшением погоды возможны чрезвычайные ситуации на муниципальном уровне: увеличение числа техногенных пожаров в частном секторе, аварии на коммунальных и энергетических системах, повреждения или обрывы линий связи и электропередач. Кроме того, ожидается нарушение транспортного движения и осложнение условий для проведения аварийно-восстановительных работ.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, жителям Омска рекомендуется незамедлительно сообщить о происшествиях. Для этого можно обращаться в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по следующим телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00 (сотовый телефон — 101). Также можно связаться с Единой дежурно-диспетчерской службой города по телефону: 78-78-78.

Напомним, что сегодня также уровень загрязнения будет повышенным в ночные и утренние часы.

Названа дата сильных морозов в Омской области
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#Диана Рязанцева#Погода#Омск#Омская область#Пожары#Гололед#Изморозь#Единая дежурно-диспетчерская служба
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