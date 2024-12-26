Сильный гололед и изморозь: омичей предупредили об опасных погодных явлениях

Posted 26 декабря, 03:45
Published 26 декабря, 03:45
Modified 26 декабря, 04:14
Updated 26 декабря, 04:14
По информации Обь-Иртышского УГМС, с 26 декабря в Омской области ожидаются неблагоприятные погодные условия, включая сильное гололедно-изморозевое отложение. Это явление может привести к значительному ухудшению дорожных условий и повышенному риску техногенных аварий.
В связи с ухудшением погоды возможны чрезвычайные ситуации на муниципальном уровне: увеличение числа техногенных пожаров в частном секторе, аварии на коммунальных и энергетических системах, повреждения или обрывы линий связи и электропередач. Кроме того, ожидается нарушение транспортного движения и осложнение условий для проведения аварийно-восстановительных работ.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, жителям Омска рекомендуется незамедлительно сообщить о происшествиях. Для этого можно обращаться в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по следующим телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00 (сотовый телефон — 101). Также можно связаться с Единой дежурно-диспетчерской службой города по телефону: 78-78-78.
Напомним, что сегодня также уровень загрязнения будет повышенным в ночные и утренние часы.