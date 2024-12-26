Сильный гололед и изморозь: омичей предупредили об опасных погодных явлениях

В связи с ухудшением погоды возможны чрезвычайные ситуации на муниципальном уровне: увеличение числа техногенных пожаров в частном секторе, аварии на коммунальных и энергетических системах, повреждения или обрывы линий связи и электропередач. Кроме того, ожидается нарушение транспортного движения и осложнение условий для проведения аварийно-восстановительных работ.