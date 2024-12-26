«SHOT Проверка» оценила безопасность новогодних аксессуаров: от ёлок до оливье

Кроме того, она отметила, что температура на термометре возле витрины с салатами не должна превышать 6 градусов. Также она поделилась полезным советом: в условиях высокой проходимости покупателей салаты, скорее всего, не успевают испортиться. Более того, важно тщательно проверять маркировку на упаковке, так как у салатов ограниченный срок годности.