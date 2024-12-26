«SHOT Проверка» оценила безопасность новогодних аксессуаров: от ёлок до оливье

Posted 26 декабря, 15:32
Published 26 декабря, 15:32
Modified 26 декабря, 15:33
Updated 26 декабря, 15:33
Совместно с представителями МЧС они проверили ёлки на предмет пожарной безопасности, а в студии оценили на вкус и безопасность новогодние блюда из магазинов. Кроме того, подводя итоги 2024 года, они составили список самых серьезных нарушений, с которыми столкнулась команда «SHOT Проверка» в ходе своей деятельности.
Старший инспектор отдела УНПР ГУ МЧС России по Москве Александр Красниченко отметил, что нередко новогодние украшения становятся причиной пожаров в домах. Он пояснил, что искусственные ёлки, изготовленные из дешевых материалов, быстро воспламеняются и выделяют токсичный дым, тогда как качественные огнеупорные модели обеспечивают драгоценное время для эвакуации.
Следует подчеркнуть, что безопасность новогодних ёлок во многом зависит от используемых материалов и условий, в которых они находятся. При установке елок в домах необходимо придерживаться правил противопожарной безопасности, а также не оставлять гирлянды и свечи без присмотра.
Ведущие «SHOT Проверки» провели собственную дегустацию пяти вариантов салата оливье из супермаркетов и отправили собранные образцы на анализ в лабораторию.
Результаты оказались поразительными: во всех образцах была выявлена кишечная палочка.
Кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова объяснила, что это свидетельствует о нарушении технологий приготовления и хранения продуктов. Она отметила, что кишечная палочка размножается, если продукты просрочены или оборудование не поддерживает правильный температурный режим. Поэтому перед праздниками важно помнить о подобных рисках и ответственно выбирать места для приобретения готовой пищи.
Кроме того, она отметила, что температура на термометре возле витрины с салатами не должна превышать 6 градусов. Также она поделилась полезным советом: в условиях высокой проходимости покупателей салаты, скорее всего, не успевают испортиться. Более того, важно тщательно проверять маркировку на упаковке, так как у салатов ограниченный срок годности.
Пока ведущие ждали итоги проверки, они составили список самых частых нарушений 2024 года. С результатами этого рейтинга можно ознакомиться в специальном новогоднем выпуске на всех платформах проекта, включая Telegram и VK.
Проект «SHOT Проверка» продолжает поднимать важные вопросы, связанные с безопасностью и качеством продукции.