Сегодня в Омске: сюрпризы от погоды, новый автобусный маршрут и трансферы «Авангарда»

Posted 26 декабря, 14:29
Published 26 декабря, 14:29
Modified 26 декабря, 14:33
Updated 26 декабря, 14:33
Новость №1. Омичам рассказали, какая погода придет в регион в ближайшие дни
Синоптики представили прогноз погоды на последние дни 2024 года и предстоящие праздники. По данным сервиса Ventusky, жителей Омской области ждет очень переменчивая температура воздуха. В ближайшие дни прогнозируется около -10 градусов, 1 января столбик термометра опустится до -14 градусов, а 6 января резко похолодает до -19… -22 градусов.
Новость №2. В Омске новый автобусный маршрут соединит Нефтяники и улицу 1-я Учхозная
С 1 января 2025 года в Омске заработает новый автобусный маршрут №66, он свяжет городок Нефтяников и улицу 1-й Учхозную. Как рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец, это решение приняли для того, чтобы улучшить транспортное обслуживание района и избавить пассажиров от путаницы.
Новость №3. «Авангард» расторг контракты с вратарем Павлом Хомченко и нападающим Матвеем Заседой
Сегодня в пресс-службе омского «Авангарда» объявили о прекращении сотрудничества с вратарем Павлом Хомченко. Контракт расторгли по обоюдному согласию сторон. Однако если уход Хомченко все же обсуждался в сети несколько дней назад, то об обмене Матвея Заседы в «Витязь» не могли подумать даже самые опытные эксперты.