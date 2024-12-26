Сегодня в Омске: сюрпризы от погоды, новый автобусный маршрут и трансферы «Авангарда»

Сегодня в пресс-службе омского «Авангарда» объявили о прекращении сотрудничества с вратарем Павлом Хомченко. Контракт расторгли по обоюдному согласию сторон. Однако если уход Хомченко все же обсуждался в сети несколько дней назад, то об обмене Матвея Заседы в «Витязь» не могли подумать даже самые опытные эксперты.