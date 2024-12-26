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Posted 26 декабря, 14:29

Published 26 декабря, 14:29

Modified 26 декабря, 14:33

Updated 26 декабря, 14:33

Иллюстрация

Сегодня в Омске: сюрпризы от погоды, новый автобусный маршрут и трансферы «Авангарда»

26 декабря 2024, 14:29
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичам рассказали, какая погода придет в регион в ближайшие дни

Синоптики представили прогноз погоды на последние дни 2024 года и предстоящие праздники. По данным сервиса Ventusky, жителей Омской области ждет очень переменчивая температура воздуха. В ближайшие дни прогнозируется около -10 градусов, 1 января столбик термометра опустится до -14 градусов, а 6 января резко похолодает до -19… -22 градусов.

От -4 до -22: какая погода ждет омичей на январских праздниках
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Новость №2. В Омске новый автобусный маршрут соединит Нефтяники и улицу 1-я Учхозная

С 1 января 2025 года в Омске заработает новый автобусный маршрут №66, он свяжет городок Нефтяников и улицу 1-й Учхозную. Как рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец, это решение приняли для того, чтобы улучшить транспортное обслуживание района и избавить пассажиров от путаницы.

Из Нефтяников на 1-ю Учхозную: в Омске запустят новый автобусный маршрут
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Новость №3. «Авангард» расторг контракты с вратарем Павлом Хомченко и нападающим Матвеем Заседой

Сегодня в пресс-службе омского «Авангарда» объявили о прекращении сотрудничества с вратарем Павлом Хомченко. Контракт расторгли по обоюдному согласию сторон. Однако если уход Хомченко все же обсуждался в сети несколько дней назад, то об обмене Матвея Заседы в «Витязь» не могли подумать даже самые опытные эксперты.

Омский «Авангард» неожиданно расторг контракт с ведущим вратарем Павлом Хомченко
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