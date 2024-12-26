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Posted 26 декабря, 12:21

Published 26 декабря, 12:21

Modified 26 декабря, 12:25

Updated 26 декабря, 12:25

Пробки на омских дорогах не становятся меньше

Праздник приходит вместе с пробками: сегодня в Омске заторы достигли 9 баллов

26 декабря 2024, 12:21
Фото: Изображение Midjourney. Пробки на омских дорогах не становятся меньше

Вечером четверга Омск сковали 9-балльные пробки

По традиции, самыми проблемными участками стали центр и городок Нефтяников.

Сегодня вечером омские дороги снова погрязли в заторах, по данным приложения «Яндекс Карты», в некоторых частях города пробки достигают 9 баллов. Самая сложная дорожная ситуация сейчас в центре города, в Нефтяниках и на Левом берегу.

В вечерний час-пик в пробки попали водители, которые решили проложить маршрут через улицы Пушкина, Гагарина, Герцена, Орджоникидзе и Маршала Жукова. На ряде магистралей заторы возникли из-за ДТП, речь идет об улицах Богдана Хмельницкого, Красном Пути и 5-й Северной.

Сложная ситуация сохраняется на подъездах к мосту им. 60-летия ВЛКСМ со стороны Нефтяников. «Бордовым» в картах отмечены улицы Заозерная, Химиков, Энтузиастов, проспекты Королева и Менделеева. На проспекте Мира движение стало еще сложнее из-за аварии в районе СибАДИ. На Левом берегу же «встали» улицы 70 лет Октября, Конева, 3-я Енисейская и Мельничная.

Напомним, что недавно администрация Омска объявила о перекрытии моста им. 60-летия ВЛКСМ в темное время суток. Дорогу будут закрывать в ночь со среды на четверг и с субботы на воскресенье для контроля за состоянием объекта во время ремонта.

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