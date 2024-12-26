Правительство области и «Омскэлектро» подписали соглашение о поддержке инвестпроектов

Заключение соглашения состоялось на расширенном заседании коллегии Министерства промышленности и научно-технического развития Омской области «Итоги реализации промышленной политики в Омской области за 2024 год». Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что для нашего региона промышленность — основа экономики. Сегодня около четверти работающих жителей региона трудятся на промышленных предприятиях, которые на 40% формируют региональный бюджет и реализуют программы и проекты, улучшая жизнь омичей.