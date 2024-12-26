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Posted 26 декабря, 11:53

Published 26 декабря, 11:53

Modified 26 декабря, 11:55

Updated 26 декабря, 11:55

Правительство области и «Омскэлектро» подписали соглашение о поддержке инвестпроектов

Правительство области и «Омскэлектро» подписали соглашение о поддержке инвестпроектов

26 декабря 2024, 11:53
Фото: Омскэлектро.
Правительство Омской области и Агентство развития и инвестиций продолжают работу над повышением инвестиционной привлекательности региона: теперь инвесторам доступно право приоритета в технологическом подключении инвестиционных проектов — об этом позаботятся специалисты «Омскэлектро».

Новые возможности для инвесторов стали доступны благодаря подписанию трехстороннего соглашения между Правительством Омской области, «Омскэлектро» — основным оператором электрической инфраструктуры региона, а также «Агентством развития и инвестиций Омской области» («АРиИОО»).

«Достигнутые договоренности могут стать важным драйвером роста привлекательности региона в глазах инвесторов: как правило, многие проекты заинтересованы в быстром развертывании своей деятельности — и теперь их заявки на технологическое подключение того или иного объекта будут рассматриваться в порядке приоритета: обработка запросов займет всего 1 рабочую неделю вместо 30-дневного ожидания до недавних пор. Сейчас внутри компании уже определен инвестиционный уполномоченный. Им стала руководитель отдела перспективного развития „Омскэлектро“ Виктория Савельева», — отметил гендиректор «Омскэлектро» Андрей Жуковский.
Фото: Омскэлектро

Право ускоренного рассмотрения заявок на технологическое подключение могут использовать инвесторы, реализующие на территории Омской области ключевые проекты, согласованные с правительством региона — в перспективе они могут стать одними из важнейших предприятий омского региона.

Фото: Омскэлектро

Заключение соглашения состоялось на расширенном заседании коллегии Министерства промышленности и научно-технического развития Омской области «Итоги реализации промышленной политики в Омской области за 2024 год». Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что для нашего региона промышленность — основа экономики. Сегодня около четверти работающих жителей региона трудятся на промышленных предприятиях, которые на 40% формируют региональный бюджет и реализуют программы и проекты, улучшая жизнь омичей.

«Поблагодарил промышленников за ударный труд и вручил заслуженные награды. Уверен, что все главные победы у нас впереди!» — подчеркнул губернатор.
Фото: Омскэлектро
«Омскэлектро» готово к любому развитию событий
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