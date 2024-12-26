От -4 до -22: какая погода ждет омичей на январских праздниках

По данным сервиса Ventusky, жителей Омской области ждет очень переменчивая погода. Так, в последние дни года синоптики прогнозируют температуру воздуха в пределах -10 градусов. 1 января столбик термометра местами по региону опустится до -14 градусов, также будет снежно. Со 2 по 4 января прогнозируют -9… -12 градусов, а 5 января может резко потеплеть до -5 градусов. В этот же день возможен снегопад. Однако уже в понедельник, 6 января, температура воздуха резко опустится до -19… -22 градусов.