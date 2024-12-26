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Posted 26 декабря, 07:11

Published 26 декабря, 07:11

Modified 26 декабря, 07:13

Updated 26 декабря, 07:13

Погода будет нестабильной

От -4 до -22: какая погода ждет омичей на январских праздниках

26 декабря 2024, 07:11
Фото: 1MI. Погода будет нестабильной
Изучаем прогноз с 29 декабря по 8 января.

Уже на следующей неделе наступит Новый год, а значит и долгожданные длинные выходные. Мы изучили прогноз погоды на январских праздниках.

По данным сервиса Ventusky, жителей Омской области ждет очень переменчивая погода. Так, в последние дни года синоптики прогнозируют температуру воздуха в пределах -10 градусов. 1 января столбик термометра местами по региону опустится до -14 градусов, также будет снежно. Со 2 по 4 января прогнозируют -9… -12 градусов, а 5 января может резко потеплеть до -5 градусов. В этот же день возможен снегопад. Однако уже в понедельник, 6 января, температура воздуха резко опустится до -19… -22 градусов.

Температура постоянно будет «скакать»
Температура постоянно будет «скакать». Фото: Ventusky

Однако, по предварительному прогнозу, уже на Рождество, 7 января, снова потеплеет до -4 градусов. Такая же погода ждет омичей и 8 января.

Напомним, что, по информации Обь-Иртышского УГМС, с 26 декабря в Омской области ожидаются неблагоприятные погодные условия, включая сильное гололедно-изморозевое отложение. Это явление может привести к значительному ухудшению дорожных условий и повышенному риску техногенных аварий.

Названа дата сильных морозов в Омской области
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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Рождество#Температура#Прогноз
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