От -4 до -22: какая погода ждет омичей на январских праздниках

Posted 26 декабря, 07:11
Published 26 декабря, 07:11
Modified 26 декабря, 07:13
Updated 26 декабря, 07:13
Уже на следующей неделе наступит Новый год, а значит и долгожданные длинные выходные. Мы изучили прогноз погоды на январских праздниках.
По данным сервиса Ventusky, жителей Омской области ждет очень переменчивая погода. Так, в последние дни года синоптики прогнозируют температуру воздуха в пределах -10 градусов. 1 января столбик термометра местами по региону опустится до -14 градусов, также будет снежно. Со 2 по 4 января прогнозируют -9… -12 градусов, а 5 января может резко потеплеть до -5 градусов. В этот же день возможен снегопад. Однако уже в понедельник, 6 января, температура воздуха резко опустится до -19… -22 градусов.
Однако, по предварительному прогнозу, уже на Рождество, 7 января, снова потеплеет до -4 градусов. Такая же погода ждет омичей и 8 января.
Напомним, что, по информации Обь-Иртышского УГМС, с 26 декабря в Омской области ожидаются неблагоприятные погодные условия, включая сильное гололедно-изморозевое отложение. Это явление может привести к значительному ухудшению дорожных условий и повышенному риску техногенных аварий.