Омский «Авангард» обменял Матвея Заседу в подмосковный «Витязь»

Posted 26 декабря, 13:57
Published 26 декабря, 13:57
Modified 26 декабря, 14:02
Updated 26 декабря, 14:02
Хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении контракта с нападающим Матвеем Заседой, руководство омичей обменяло его в подмосковный «Витязь». В результате сделки «Авангард» получил спортивные права на голкипера Петра Кочеткова.
«Клуб благодарит Матвея Заседу за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — написали в пресс-службе «ястребов».
Сейчас 25-летний Кочетков выступает в клубе «Каролина Харрикейнз» Национальной хоккейной лиги. Путь в хоккее он начал в Пензе, за карьеру в России успел поиграть за ХК «Сочи», СКА, «Витязь» и «Торпедо».
Напомним, что сегодня в соцсетях клуба анонсировали еще один трансфер. «Авангард» неожиданно расторг контракт с вратарем Павлом Хомченко. До официального объявления вокруг ситуации ходило множество слухов, хоккейные эксперты утверждали, что руководству было необходимо «освободить» зарплатную ведомость, чтобы подписать нападающего ЦСКА Константина Окулова.