Омский «Авангард» обменял Матвея Заседу в подмосковный «Витязь»

Напомним, что сегодня в соцсетях клуба анонсировали еще один трансфер. «Авангард» неожиданно расторг контракт с вратарем Павлом Хомченко. До официального объявления вокруг ситуации ходило множество слухов, хоккейные эксперты утверждали, что руководству было необходимо «освободить» зарплатную ведомость, чтобы подписать нападающего ЦСКА Константина Окулова.