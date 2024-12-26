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Posted 26 декабря, 13:57

Published 26 декабря, 13:57

Modified 26 декабря, 14:02

Updated 26 декабря, 14:02

Омский «Авангард» обменял Матвея Заседу в подмосковный «Витязь»

Омский «Авангард» обменял Матвея Заседу в подмосковный «Витязь»

26 декабря 2024, 13:57
Фото: ХК «Авангард».
В результате обмена омский клуб получил спортивные права на голкипера Петра Кочеткова.

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении контракта с нападающим Матвеем Заседой, руководство омичей обменяло его в подмосковный «Витязь». В результате сделки «Авангард» получил спортивные права на голкипера Петра Кочеткова.

«Клуб благодарит Матвея Заседу за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — написали в пресс-службе «ястребов».

Сейчас 25-летний Кочетков выступает в клубе «Каролина Харрикейнз» Национальной хоккейной лиги. Путь в хоккее он начал в Пензе, за карьеру в России успел поиграть за ХК «Сочи», СКА, «Витязь» и «Торпедо».

Фото: ХК «Авангард»

Напомним, что сегодня в соцсетях клуба анонсировали еще один трансфер. «Авангард» неожиданно расторг контракт с вратарем Павлом Хомченко. До официального объявления вокруг ситуации ходило множество слухов, хоккейные эксперты утверждали, что руководству было необходимо «освободить» зарплатную ведомость, чтобы подписать нападающего ЦСКА Константина Окулова.

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