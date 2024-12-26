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Posted 26 декабря, 07:30

Published 26 декабря, 07:30

Modified 26 декабря, 13:59

Updated 26 декабря, 13:59

Омский «Авангард» неожиданно расторг контракт с ведущим вратарем Павлом Хомченко

Омский «Авангард» неожиданно расторг контракт с ведущим вратарем Павлом Хомченко

26 декабря 2024, 07:30
Фото: ХК «Авангард».
Об этом объявили в соцсетях клуба.

Сегодня в пресс-службе омского «Авангарда» объявили о прекращении сотрудничества с вратарем Павлом Хомченко. Контракт расторгли по обоюдному согласию сторон.

«Клуб благодарит Павла за игру и желает ему успешного продолжения карьеры!» — написали в соцсетях «Авангарда».

Слухи о расторжении контракта появились несколько дней назад. Хоккейные эксперты в один голос утверждали, что руководству «Авангард» было необходимо «освободить» зарплатную ведомость, чтобы подписать нападающего ЦСКА Константина Окулова.

Напомним, что ради соглашения с форвардом омичи отдали московскому клубу еще и американца Коула Касселса. Вероятно, именно эти два соглашения стали ценой подписания трехкратного обладателя Кубка Гагарина.

Фото: ХК «Авангард»
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