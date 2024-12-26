Омский «Авангард» неожиданно расторг контракт с ведущим вратарем Павлом Хомченко

Posted 26 декабря, 07:30
Published 26 декабря, 07:30
Modified 26 декабря, 13:59
Updated 26 декабря, 13:59
Сегодня в пресс-службе омского «Авангарда» объявили о прекращении сотрудничества с вратарем Павлом Хомченко. Контракт расторгли по обоюдному согласию сторон.
«Клуб благодарит Павла за игру и желает ему успешного продолжения карьеры!» — написали в соцсетях «Авангарда».
Слухи о расторжении контракта появились несколько дней назад. Хоккейные эксперты в один голос утверждали, что руководству «Авангард» было необходимо «освободить» зарплатную ведомость, чтобы подписать нападающего ЦСКА Константина Окулова.
Напомним, что ради соглашения с форвардом омичи отдали московскому клубу еще и американца Коула Касселса. Вероятно, именно эти два соглашения стали ценой подписания трехкратного обладателя Кубка Гагарина.