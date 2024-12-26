Омичам сегодня не поздоровится: объясняем, почему

Posted 26 декабря, 09:53
Published 26 декабря, 09:53
Modified 26 декабря, 09:55
Updated 26 декабря, 09:55
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ представили прогноз магнитных бурь на ближайшие три дня. По их данным, сегодня вечером в Омской области снова начнет бушевать магнитная буря.
Геомагнитная активность достигнет пика в промежутке с 18:00 до 21:00. Также вплоть до ночи магнитосфера будет в возбужденном состоянии, а придет в норму 27 декабря. По предварительному космическому прогнозу ученых, до конца года магнитных бурь больше не ожидается.
В период геомагнитной зависимости метеозависимые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и слабость.
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