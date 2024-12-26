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Posted 26 декабря, 09:53

Published 26 декабря, 09:53

Modified 26 декабря, 09:55

Updated 26 декабря, 09:55

Магнитная буря начнется вечером 26 декабря

Омичам сегодня не поздоровится: объясняем, почему

26 декабря 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney. Магнитная буря начнется вечером 26 декабря

Жителям Омской области сегодня предстоит пройти новое испытание

Влияние магнитной бури жители региона почувствуют уже в четверг.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ представили прогноз магнитных бурь на ближайшие три дня. По их данным, сегодня вечером в Омской области снова начнет бушевать магнитная буря.

Геомагнитная активность достигнет пика в промежутке с 18:00 до 21:00. Также вплоть до ночи магнитосфера будет в возбужденном состоянии, а придет в норму 27 декабря. По предварительному космическому прогнозу ученых, до конца года магнитных бурь больше не ожидается.

Прогноз на три дня
Прогноз на три дня. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В период геомагнитной зависимости метеозависимые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и слабость.

Ранее Город55 писал, какая погода ждет омичей на январских праздниках. Подробный прогноз читайте в нашем материале по ссылке ниже.

От -4 до -22: какая погода ждет омичей на январских праздниках
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#Ольга Скворцова#Наука#Омск#Омская область#Прогноз#Магнитные бури#Метеозависимость#Лаборатория солнечной астрономии#ИКИ#ИСЗФ
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