Омичам сегодня не поздоровится: объясняем, почему

Геомагнитная активность достигнет пика в промежутке с 18:00 до 21:00. Также вплоть до ночи магнитосфера будет в возбужденном состоянии, а придет в норму 27 декабря. По предварительному космическому прогнозу ученых, до конца года магнитных бурь больше не ожидается.