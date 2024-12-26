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Posted 26 декабря, 14:17

Published 26 декабря, 14:17

Modified 26 декабря, 14:21

Updated 26 декабря, 14:21

Омичам рассказали, как в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт

Омичам рассказали, как в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт

26 декабря 2024, 14:17
Фото: 1MI.
В ночь с 31 декабря на 1 января от Омской крепости жителей и гостей города развезут по домам пять больших автобусов.

Замдиректора департамента транспорта омской мэрии Сергей Фальковский рассказал, как в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт. После гуляний на территории Омской крепости жителей и гостей города развезут по домам пять автобусов большого класса.

«По договоренности с департаментом культуры, к двум часам ночи будет подано пять автобусов большого класса. Они будут располагаться на улице Партизанской», — сказал Фальковский в эфире программы «Новый день» на «Радио России».

Транспорт поедет в следующих направлениях: до улицы Гашека, улицы Бархатовой, в поселок Первокирпичный, поселок Солнечный и микрорайон Ясная Поляна.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Автобус#Новости#Пассажирский автобус#Пассажирский транспорт#Автобусы#Министерство транспорта#Транспортная сеть
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