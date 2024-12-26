Омичам рассказали, как в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт

Posted 26 декабря, 14:17
Published 26 декабря, 14:17
Modified 26 декабря, 14:21
Updated 26 декабря, 14:21
Замдиректора департамента транспорта омской мэрии Сергей Фальковский рассказал, как в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт. После гуляний на территории Омской крепости жителей и гостей города развезут по домам пять автобусов большого класса.
«По договоренности с департаментом культуры, к двум часам ночи будет подано пять автобусов большого класса. Они будут располагаться на улице Партизанской», — сказал Фальковский в эфире программы «Новый день» на «Радио России».
Транспорт поедет в следующих направлениях: до улицы Гашека, улицы Бархатовой, в поселок Первокирпичный, поселок Солнечный и микрорайон Ясная Поляна.
Ранее омичам рассказали, какие льготы при оплате проезда будут действовать в 2025 году.