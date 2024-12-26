Модульбанк внедрил инструмент А/Б-тестирования фотографий товаров для продавцов

Инструмент A/B-тестирования доступен бесплатно. Например, Google предоставляет возможность тестировать изображения на Google Optimize. Модульбанк также предлагает российским продавцам на маркетплейсах бесплатный инструмент A/B-тестирования. С его помощью можно тестировать заглавные фотографии для карточек товаров и выбирать наиболее подходящие варианты. Данная функция доступна в рамках рекламных кампаний. Результаты тестирования будут прозрачными и точными. Пользователи смогут отслеживать результаты по конкретной фразе и задавать период тестирования.