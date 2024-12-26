Модульбанк внедрил инструмент А/Б-тестирования фотографий товаров для продавцов

Posted 26 декабря, 11:39
Published 26 декабря, 11:39
Modified 26 декабря, 11:39
Updated 26 декабря, 11:39
Визуальный контент играет важную роль в продвижении продукции. Все современные продающие компании пользуются им. Качественные изображения помогают выделиться среди конкурентов и повысить вероятность покупки. Яркие, четкие и профессиональные фотографии создают у покупателя положительное впечатление о продукте и вызывают доверие к продавцу, пишет newsnn.ru.
В связи с этим появились различные инструменты для создания качественного визуального контента: графические и видеоредакторы (Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro), инструменты для создания инфографики (Infogram, Piktochart) и обработки RAW-изображений (Adobe Lightroom, Capture One). Также для этих целей есть специальные фотостоки (Shutterstock, iStock) и платформы для веб-дизайнеров (Figma, Zeplin).
A/B-тестирование изображений — это стандартный инструмент современных интернет-маркетологов. Он широко используется в цифровом маркетинге, например при выборе обложек для социальных сетей, фотографий для интернет-магазинов и рекламных кампаний. Благодаря аналитическим инструментам и инновационным технологиям A/B-тестирование фотографий постоянно совершенствуется.
Инструмент A/B-тестирования доступен бесплатно. Например, Google предоставляет возможность тестировать изображения на Google Optimize. Модульбанк также предлагает российским продавцам на маркетплейсах бесплатный инструмент A/B-тестирования. С его помощью можно тестировать заглавные фотографии для карточек товаров и выбирать наиболее подходящие варианты. Данная функция доступна в рамках рекламных кампаний. Результаты тестирования будут прозрачными и точными. Пользователи смогут отслеживать результаты по конкретной фразе и задавать период тестирования.
Метод A/B-тестирования был разработан ещё в начале XX века, но широкое применение получил только в конце 90-х годов.