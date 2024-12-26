Мэр Омска заявил, что подрядчик «забил» на чистку снега на мосту у Телецентра

По данным Rusprofile, компания «СтройТраст» зарегистрирована в Омске в 2011 году. Руководителем и учредитилем является Арман Акопян. Организация также занимается ремонтом бульвара Архитекторов, сроки сдачи которого сдвинулись на год из-за ошибок в проекте и недостаточного финансирования.