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Posted 26 декабря, 05:03

Published 26 декабря, 05:03

Modified 26 декабря, 05:06

Updated 26 декабря, 05:06

Мост перекрывали для уборки с полуночи до 5 часов утра

Мэр Омска заявил, что подрядчик «забил» на чистку снега на мосту у Телецентра

26 декабря 2024, 05:03
Фото: 1MI. Мост перекрывали для уборки с полуночи до 5 часов утра
По распоряжению администрации города мост перекрыли на ночь специально, чтобы «СтройТраст» убрал снег и наледь, но компания не выполнила работу.

Сегодня, 26 декабря, мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что компания «СтройТраст» не организовала уборку моста у Телецентра от снега. Вчера вечером проезд по мосту перекрыли по распоряжению администрации города.

«Со своей стороны произвели все необходимые мероприятия, в том числе уведомление оперативных служб. Дал поручение департаменту строительства применить к подрядчику штрафные санкции, как это прописано в муниципальном контракте. На сегодняшний день на „СтройТраст“ уже наложено взысканий на сумму порядка 7 миллионов рублей», — рассказал градоначальник.

По данным Rusprofile, компания «СтройТраст» зарегистрирована в Омске в 2011 году. Руководителем и учредитилем является Арман Акопян. Организация также занимается ремонтом бульвара Архитекторов, сроки сдачи которого сдвинулись на год из-за ошибок в проекте и недостаточного финансирования.

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#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Финансирование#Муниципальный контракт#Сергей Шелест#Бульвар Архитекторов#Штрафные санкции
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