Мэр Омска заявил, что подрядчик «забил» на чистку снега на мосту у Телецентра

Posted 26 декабря, 05:03
Published 26 декабря, 05:03
Modified 26 декабря, 05:06
Updated 26 декабря, 05:06
Сегодня, 26 декабря, мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что компания «СтройТраст» не организовала уборку моста у Телецентра от снега. Вчера вечером проезд по мосту перекрыли по распоряжению администрации города.
«Со своей стороны произвели все необходимые мероприятия, в том числе уведомление оперативных служб. Дал поручение департаменту строительства применить к подрядчику штрафные санкции, как это прописано в муниципальном контракте. На сегодняшний день на „СтройТраст“ уже наложено взысканий на сумму порядка 7 миллионов рублей», — рассказал градоначальник.
По данным Rusprofile, компания «СтройТраст» зарегистрирована в Омске в 2011 году. Руководителем и учредитилем является Арман Акопян. Организация также занимается ремонтом бульвара Архитекторов, сроки сдачи которого сдвинулись на год из-за ошибок в проекте и недостаточного финансирования.