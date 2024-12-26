«Клуб об этом пожалеет»: «Авангард» задумался над расторжением контракта с Хомченко

Болельщики «Авангарда» негативно отреагировали на возможный уход Хомченко из клуба. По мнению омичей, если сделка все-таки произойдет, это будет главная ошибка руководства «ястребов» в этом сезоне, так как Хомченко сейчас — самый стабильный вратарь команды.