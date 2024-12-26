«Клуб об этом пожалеет»: «Авангард» задумался над расторжением контракта с Хомченко

Posted 26 декабря, 06:26
Published 26 декабря, 06:26
Modified 26 декабря, 06:29
Updated 26 декабря, 06:29
Стало известно, что в ближайшее время в «Авангарде» может произойти еще одна рокировка состава. Команду рискует покинуть вратарь Павел Хомченко. По информации хоккейного эксперта Михаила Зислиса, голкипер покинет Омск до дедлайна КХЛ (27 декабря) и перейдет в ЦСКА.
«По моей информации, „Авангард“ расторгнет контракт с вратарем Павлом Хомченко. Видимо, этот ход нужен для того, чтобы освободить место под потолком зарплат для контракта нападающего Константина Окулова», — написал журналист в своем телеграм-канале.
О подписании контракта с нападающим Константином Окуловым в соцсетях омского клуба объявили вчера. Его обменяли на американского нападающего Коула Касселса.
Болельщики «Авангарда» негативно отреагировали на возможный уход Хомченко из клуба. По мнению омичей, если сделка все-таки произойдет, это будет главная ошибка руководства «ястребов» в этом сезоне, так как Хомченко сейчас — самый стабильный вратарь команды.
«Это будет самой большой ошибкой „Авангарда“. Клуб об этом пожалеет»
«Хомченко столько раз команду спасал. Зачем его убирать?»
«Хомченко и Серебряков хоть и не самые хорошие вратари, но из четырех они вдвоем лучше. С кем мы останемся? С Проскуряковым, не проходящим в состав? С котом в мешке Бердиным?» — задаются вопросами болельщики.
Пользователи отмечают, что остается неизвестным, как проявит себя в игре Михаил Бердин после травмы. Сейчас голкипер проходит восстановление, как ранее стало известно, расторгать с ним контракт «Авангард» не планирует.
Напомним, что 28 декабря на G-Drive-Арене пройдет пресс-конференция по итогам трансферной кампании, руководство омской команды подробно расскажет о всех подписаниях и ответит на вопросы журналистов.