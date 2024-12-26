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Posted 26 декабря, 09:44

Published 26 декабря, 09:44

Modified 26 декабря, 11:04

Updated 26 декабря, 11:04

Из аптек пропадают жизненно важные лекарства: каких препаратов не хватает в Омске

Из аптек пропадают жизненно важные лекарства: каких препаратов не хватает в Омске

26 декабря 2024, 09:44
Фото: 1MI.
Об этом нам рассказали в минздраве.

Проблема нехватки жизненно важных лекарств актуальна для многих регионов. В том числе жители Омской области регулярно жалуются на дефицит многих препаратов. Город55 узнал в региональном минздраве, каких вообще лекарств сейчас не хватает в регионе и как обстоят дела с наличием физраствора.

В ведомстве ответили, что сейчас в Омской области наблюдается достаточный запас лекарств, риска их дефицита нет.

«Некоторое время назад омичи жаловались на отсутствие в аптеках лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием „Метилпреднизолон“ в форме выпуска таблетки с дозировкой 4 мг. В то же время в аптеках имеется в наличии лекарственный препарат под торговым наименованием „Медрол“ в таблетированной форме в дозировке 16 мг с крестообразной риской для деления на прием по 8 и 4 мг. В настоящее время лекарственные препараты для обеспечения детей-инвалидов имеются в полном объеме», — сообщили в минздраве.

Что касается физраствора: в ведомстве отметили, что, по данным информационной системы «Аптека-справка», препарат есть в наличии во многих аптеках. Кроме того, предприятия, выпускающие физраствор, объемов его наработки в 2024 году не снижали.

«Бюджетные учреждения здравоохранения Омской области самостоятельно формируют запасы физраствора исходя из своей потребности. Дефицита физраствора не зафиксировано ни в одном БУЗОО. Большинство учреждений обеспечено препаратом на срок в среднем от одного месяца до полугода. Работа по организации закупок препарата ведется в плановом режиме», — добавили в минздраве.
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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Минздрав#Здравоохранение#Лекарства#Дефицит#Аптеки
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